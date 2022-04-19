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【戲院重開】北角匯推「睇戲 ‧ 消費」4大禮遇　積分加$1消費換戲院贈券

休閒消費 11:58 2022/04/19

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北角匯將於4月21日戲院復業首天，推出「睇戲‧消費」4連賞。（相片來源：北角匯）

疫情下戲院停業逾百日，在4月21日起重開，戲迷終可踏入戲院觀影。北角匯將於4月21日戲院復業首天，推出「睇戲‧消費」4連賞，包括加$1消費換戲院贈券、消費送指定換票證、「票尾回贈美食及禮品」及憑單享9折購票優惠。

「睇戲．消費」4連賞包括「The Point 會員積分 + $1消費換戲票」快閃優惠，北角匯與ACX戲院將於4月21日起一連4個星期四透過The Point手機平台，供會員憑1,000積分加$1任何消費單據換領ACX戲院贈券一張，每天名額100個，合共400個名額。第二禮遇為消費送多套猛片換票證，即日起推出低至5,000積分免費換領指定電影換票證2張，首回將推出日本大熱電影《死亡立方》，次回將推出國際電影《月球隕落》。

優惠包括會員憑積分加$1任何消費單據換領ACX戲院贈券，亦大送換票證。（相片來源：北角匯）

於4月21日起至12月31日，只需出示北角匯ACX戲院之即日戲票存根正本，於參與商戶即享獨家美食或購物優惠，包括免費甜品與護膚品等，連非會員亦同享優惠。而出示北角匯參與商戶滿$100或以上的即日單一機印發票，於ACX戲院購買正價戲票時可即享9折優惠。

北角匯ACX戲院即將上映多套猛片，包括《怪獸與鄧不利多的秘密》、《星夢動物園》、《死亡立方》、《蝙蝠俠》、《奇異博士2: 失控多元宇宙》等。每個間場為院內座位及共用空間進行消毒 ，確保戲院環境潔淨衛生。復業後戲院亦繼續執行防疫措施，包括所有員工每日做快速測試、只准佩戴口罩、已量度體温及符合疫苗要求之人士進場等。 

戲院會於每個間場為座位及共用空間進行消毒 ，確保環境潔淨衛生。（相片來源：北角匯）

北角匯ACX戲院
地址：北角渣華道123號2樓211-213號舖
電話：2336 8008

記者：張頌婷

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