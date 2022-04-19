【珍惜生命】今早錄3宗高處墮下案　涉及兩男一女死因有待確定

▲ 青雅苑一名69歲男子墮樓亡。（資料圖片）

警方今早（19日）接報至少3宗高處墮下案，分別涉及45歲女子、47歲男子，以及一名69歲男子。

事發今日清晨5時許，香港仔南寧街10號海瑩閣一名女子墮樓，有保安員發現報警。警員接報到場，該名45歲姓周女子陷昏迷，被送往瑪麗醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信女事主在上址一單位墮下。

另外，今早8時13分，柴灣寶文街2號海峰中心一名保安報案，指一名47歲姓陳男子倒臥於上址平台，被送往東區醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信男事主在上址一單位墮下。

此外，警方今早8時44分，接報青衣牙鷹洲街3號青雅苑一名保安指，一名69歲姓李男子倒臥於上址平台，懷疑他從高處墮下，被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。以上三宗個案，警方均於現場沒有檢獲遺書，三人的死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：郭詩詩