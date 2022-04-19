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【DSE2022】楊潤雄拍片為DSE考生打氣　冀考生記住「有志者事竟成」

社會 12:09 2022/04/19

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楊潤雄拍片為DSE考生打氣，冀考生記住「有志者事竟成」。（楊潤雄Facebook）

香港中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，教育局局長楊潤雄在社交平台表示，香港中學文憑考試將即開考，他呼籲社會各界人士齊來為應屆考生打氣，他又拍攝短片為考生打氣，祝願各位考生考試順利。

楊潤雄向考生表示，雖然沒有人可以預先告訴大家，今年各科會有甚麼試題，但「沉着冷靜」、「靈活應變」和「勇於嘗試」一定可以幫到你。

儘管學習長期受到疫情影響，但正因如此，經過歷練之後，你們已經變得更強！我對大家充滿信心，祝各位考生考試順利。無論前路如何，希望你們記住「有志者事竟成」

另外，楊潤雄亦邀請各界人士自拍短片，透過社交平台為大家打氣，首位嘉賓是有線新聞主播梁思齊。梁思齊表示，考生面對DSE心情緊張在所難免，特別在疫情下應考挑戰更大，她指只要保持良好的生活習慣及樂觀的心情，全力以赴就可以有更好的表現，並祝各位考生在這段日子順順利利。她又呼籲：

如果大家有朋友在這段時間應考DSE，希望可以給他們多點支持及關心，讓他們知道自己不會獨自面對。

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責任編輯：李榮忠

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