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【防疫措施】警方復活節假巡欣澳　逾百人違限聚令或口罩令遭票控

社會 12:12 2022/04/19

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逾百名市民因違反限聚令或口罩令遭票控。(警方圖片)

不少市民於剛過去的復活節長假期到郊外遊玩。大嶼山警區聯同警察機動部隊駐新界南總區大隊人員，由4月15日至18日，一連四日在區內多個地點巡邏，提醒市民在復活節長假期期間要嚴格遵從防疫規例和交通規例。

(警方圖片)

行動中，人員在欣澳海濱長廊及港鐵欣澳站對出空地，發現36名年齡介乎18至62歲的男女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），另外71名年齡介乎24歲至80歲的男女則涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警務人員亦在上述地點就違例停泊的車輛發出共44張定額罰款通知書。(警方圖片)

另外，警務人員亦在上述地點就違例停泊的車輛發出共44張定額罰款通知書。

警方表示，為應對當前嚴峻疫情，大嶼山警區會繼續派出軍裝及便裝人員進行相關行動，並會在不作出警告的情況下向違例人士發出定額罰款通知書。

警方又呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：郭詩詩
 

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