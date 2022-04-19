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【職場哲學】打工仔的兩種心態　公司「沒你都行」和「沒我不行」不停返工

健康 12:56 2022/04/19

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在電台工作時，認識一位老前輩，當時他在電台工作已經超過三十年，是他親口跟我說，他從來都不會告病假，每天起床後，興致勃勃地想着的，就是要回電台，在直播室、錄音室之間，全身投入工作，而他積存的假期，已經超過兩年。

「你夠熱愛自己工作時，你就會時刻想着：如何去做好它，每天帶着正能量上班，哪有時間去病？也不會有時間想偷懶、想休息，能做的都盡力做，未能做好的，有信心明天就能做好！每天都給自己一個希望，這個希望陪伴我超過三十年。」此所以這位前輩能夠成為廣播界的經典傳奇人物。

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但與此同時，我亦認識一些從來不放假的朋友，但他們並不熱愛自己的工作，而且經常抱怨上司給他壓力、同事扯他後腿，但即使如此，卻堅持不管自己有少少頭暈身㷫，都繼續上班。是博取表現嗎？得到的答案是：「我不想讓公司發現，他們沒有我一樣能做得好。」

這種「沒你都行」的心魔，一直縈繞在一些打工仔的心頭，害怕自己在上司眼中的重要性，會因為你「返少一日工」而減退，於是，只好不停返工、不停工作。另外一種打工仔心態，剛好相反，就是：「沒我不行！」兩者都是過猶不及，前者太自卑、後者太自信，他們都應該去找個醫生，不必吃藥，處方三數天假期便可。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「放假

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撰文 : 鄭丹瑞

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