【國際女星】陳法拉重演張曼玉舊作　傳5月亮相法國康城影展

▲ 陳法拉將會首次踏足康城紅地氈？

女星陳法拉近年轉戰荷里活發展，早前憑Marvel首部以亞洲英雄為主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中，陳法拉飾演「尚氣」母親映麗（Ying Li）一角，表現亮眼，獲本地及外國觀眾大讚，相信此戲為她打下強心針，更有助其在荷里活的發展。

去年底影后張曼玉前夫法國名導奧利華阿薩耶斯（Olivier Assayas）和HBO合作，翻拍和張曼玉合作的經典電影《Irma Vep》（《女飛賊再現江湖》）成為迷你劇，並邀請陳法拉擔任女主角。

首次踏足康城紅地氈

近日有指在今年5月舉行的法國康城影展「康城首映」環節中會播放此劇，相信為配合電影節，除會有特別剪輯外，更有指陳法拉等演員或會屆時亮相影展。

倘若真的成事，這將會是陳法拉首次踏足康城紅地氈，而她也有在社交網轉發《女》劇將在康城影展上映的消息，但未有透露會否出席。

昨日（4月18日）法拉便在社交平台分享個人照,見她以外套配tube top及短褲上陣，展現美好身材。

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入行經歷

現年40歲的陳法拉在大學期間，曾多次參加選美比賽，包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍，以及2004年紐約華裔小姐冠軍。

因此，她代表紐約前往香港參加2005年的國際中華小姐競選，結果僅次於溫哥華代表李亞男奪得亞軍。競選後，法拉順利成章簽約TVB，入娛樂圈成為藝人。

最初她因能講流利的普通話而被安排擔任TVB8的節目主持，一年後便開始獲安排參演電視劇。在TVB期間她拍過不少受歡迎劇集如《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等。

及後她在主演《法外風雲》後毅然離開TVB，在2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School），修讀為期4年戲劇碩士課程。在2018年，法拉在茱莉亞學院碩士畢業，更成為該校的首位華人碩士畢業生。此後，法拉開始進軍荷里活,展開其演藝新一頁。

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