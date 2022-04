【國際女星】陳法拉重演張曼玉舊作　傳5月亮相法國康城影展

▲ 陳法拉將會首次踏足康城紅地氈?

女星陳法拉近年轉戰荷里活發展,早前憑Marvel首部以亞洲英雄為主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中,陳法拉飾演「尚氣」母親映麗(Ying Li)一角,表現亮眼,獲本地及外國觀眾大讚,相信此戲為她打下強心針,更有助其在荷里活的發展。

去年底影后張曼玉前夫法國名導奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)和HBO合作,翻拍和張曼玉合作的經典電影《Irma Vep》(《女飛賊再現江湖》)成為迷你劇,並邀請陳法拉擔任女主角。

首次踏足康城紅地氈

近日有指在今年5月舉行的法國康城影展「康城首映」環節中會播放此劇,相信為配合電影節,除會有特別剪輯外,更有指陳法拉等演員或會屆時亮相影展。

倘若真的成事,這將會是陳法拉首次踏足康城紅地氈,而她也有在社交網轉發《女》劇將在康城影展上映的消息,但未有透露會否出席。

昨日(4月18日)法拉便在社交平台分享個人照,見她以外套配tube top及短褲上陣,展現美好身材。

入行經歷

現年40歲的陳法拉在大學期間,曾多次參加選美比賽,包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍,以及2004年紐約華裔小姐冠軍。

因此,她代表紐約前往香港參加2005年的國際中華小姐競選,結果僅次於溫哥華代表李亞男奪得亞軍。競選後,法拉順利成章簽約TVB,入娛樂圈成為藝人。

最初她因能講流利的普通話而被安排擔任TVB8的節目主持,一年後便開始獲安排參演電視劇。在TVB期間她拍過不少受歡迎劇集如《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等。

及後她在主演《法外風雲》後毅然離開TVB,在2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院(Juilliard School),修讀為期4年戲劇碩士課程。在2018年,法拉在茱莉亞學院碩士畢業,更成為該校的首位華人碩士畢業生。此後,法拉開始進軍荷里活,展開其演藝新一頁。

