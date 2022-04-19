【咬脫左耳】涉咬脫趙家賢左耳傷人等罪成 無業漢被判監14年半官斥行為野蠻

▲ 涉咬脫趙家賢左耳傷人等4罪成，無業漢判監14年半。

前東區區議員趙家賢於2019年在太古城中心外被咬脫左耳，涉案無業漢早前於高等法院經審訊後，被裁定有意圖而傷人罪等4項罪成，今（19日）於高等法院被判監共14年半。法官指被告咬脫趙家賢左耳屬非常野蠻行為，令人難以置信，就4項控罪判監共14年半。

▲ 涉案無業漢今（19日）於高等法院被判監共14年半。（資料圖片）

法官張慧玲判刑時指，根據創傷報告，事主趙家緊被咬脫左耳後進行縫合手術，最終因左耳壞死，須再做移除手術。趙事後耳朵非常敏感，難以辨別聲音方向，雖然安裝了假耳，但由於不能受力，不能佩戴掛耳式口罩，須佩戴綁帶式口罩。

創傷報告續指由於趙永久失去左耳，會記得襲擊事件。趙事後因被人冤枉誣衊事件而感到難過，難以集中精神，加上因違國安法案被還押，精神壓力大，須接受心理輔導加強應付壓力能力。

另外3名事主溫浩倫、其妻梁碧琪和梁瑩瑩之創傷報告指，3人均有創傷後遺症。溫親眼目睹妻子被襲擊，事後失眠及處於高度戒備狀態，不停有侵略性的想法，感到煩躁，須接受心理治療。其妻事後則不敢到太古城港鐵站，擔心被人從後襲擊。至於梁瑩瑩事後亦盡量不到太古城，因財政關係未有再求診精神科專家。

法官指被告陳真（52歲）有復發性抑鬱症及依賴酒精後群，過往有酗酒及自殘紀錄，對依賴酒精並無動策力，即使被告曾於酒後用刀指嚇妻子，事後仍繼續飲酒。專家指被告毋須入院接受精精神治療，心理學家建議被告接受治療，以控制脾氣，認為其重犯機會中等。

被告求情指並無政治背景，亦無預謀犯案，涉事刀子用作平日行山切生果用，並非特意攜帶。妻子及女兒求情均指被告平日並沒有以暴力待人，家人因事件遭起底受困擾，並須變賣家財應付民事賠償。

法官指出被告獨自行事，當時受酒精影響，但法官不認為患抑鬱症為傷人原因。法官接納被告非早有預謀犯案，因言語衝突而突發性發生事件。被告用尖刀襲擊溫氏夫婦，當時看似因不同政見而發生口角，溫氏夫婦被襲後傷勢相當嚇人，有嚴重創傷後遺症，不能過正常生活。

至於趙家賢雖然沒有受刀傷，法官指被告咬脫趙的耳朵，行為非常野蠻，令人難以置信。趙家賢事後失控，難以想像自己被咬脫耳朵，不幸地須接受兩次手術，須安裝假耳，因不能受力而不能於新冠肺炎疫情下佩戴掛耳式口罩，影響甚大。

法官考慮到被告事後亦遭「私了」致嚴重受傷，並須進行開腦手術。至於被告須出售物業向事主作賠償，法官不接納為求情因素，指因被告傷害事主而引致，就4項控罪共判監15年，考慮到被告亦嚴重受傷，減刑6個月，共判監14年半。

被告早前被陪審團裁定3項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成。控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人；被告另被控於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：林育慧