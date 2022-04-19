【咬脫左耳】涉咬脫趙家賢左耳傷人等4罪成　無業漢判監14年半官斥行為野蠻

▲ 涉案無業漢今（19日）於高等法院被判監共14年半。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年在太古城中心外被咬脫左耳，涉案無業漢早前於高等法院經審訊後，被裁定有意圖而傷人罪等4項罪成，今（19日）於高等法院被判監共14年半。法官指被告咬脫趙家賢左耳屬非常野蠻行為，令人難以置信，就4項控罪判監共14年半。

被告陳真（52歲），早前被陪審團一致裁定其中兩項有意圖而傷人及1項普通襲擊罪成，陪審團另以大比數裁定餘下1項有意圖而傷人罪成。

控罪指，被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人；被告另被控於同日同地襲擊梁瑩瑩。

被告還押至今（19日）判刑。代表律師求情時指，被告向4名事主及受影響人士致歉，並透露被告遭趙家賢提出之民事索償已達成和解，並向趙賠償190萬元。法官稍後作出判刑。即看：【下一頁】

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記者：林育慧