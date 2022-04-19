【好人好事】認知障礙伯伯上車忘記目的地　暖男的士司機耐心搵路︰只收佢$24

▲ 有名認知障礙伯伯乘的士，司機耐心搵路成功將伯伯送抵目的地。

70歲以上長者大概10個有一個患上認知障礙症，日前屯門有名認知障礙伯伯乘的士，一開始說出目的地跟上車地點一樣，的士司機充滿耐心，在區內一邊兜路，一邊問伯伯讓他記起去哪裡，最終成功送伯伯抵達目的地，更只收$24起錶價，好窩心！

上周四（14日），有名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖分享工作經歷，他上載了一段車內監控鏡頭拍攝的影片，有天晚上在屯門三聖邨接載了一名伯伯，該乘客似是有認知障礙症，伯伯一上車說了多次要去三聖邨，的士司機回覆並指向外︰「呢度咪三聖邨」，更特意擰轉身望乘客再問︰「你話畀我聽，係咪呢度直行？三聖邨吖嘛？呢度咪三聖邨」，伯伯堅持說「去三聖邨得㗎啦」，並指向前。

乘客伯伯有認知障礙症

雖然司機感到疑惑，但沒有趕伯伯下車，答應伯伯「得，你話我知」。在後段剪輯的影片中，見司機在行駛中問伯伯，嘗試令伯伯記起真正的目的地，問道是屋邨中甚麼樓「有無咩樓？知唔知咩樓？」，伯伯有回應，司機成功找到線索，原來是蝴蝶邨。的士司機帖文分享此事寫道︰

遇著患腦退化症嘅阿伯，喺屯門兜咗六分鐘，佢終於記得返原來係要去蝴蝶村（邨），落車只係收佢24蚊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該司機有耐心，不厭其煩接載認知障礙伯伯，更只收取起錶24元車資而已。有網民笑言做好人好都底「應該唔收佢錢啦」，暖男司機顧及伯伯感受，認為「唔收佢錢，佢會覺得自己專登坐霸王車，唔收佢錢對佢嚟講係侮辱，你接觸多啲呢類長者就明」，暖男司機有跟患認知障礙症長者相處的經歷。他發帖文的目的是提醒家有長者網民留意︰

如果屋企有老人家有呢個問題，不妨可以整啲牌俾佢哋掛喺身，等佢哋方便出門。

最新影片︰

網民留言大讚好人好事

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

認知障礙症

「認知障礙症」前稱「老人癡呆症」或「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患，會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格。患者的記憶力及其他認知功能，例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等會逐漸失去，會出現無記性、買東西找錯錢、重複服藥購物、失約等等情況。現時70歲以上長者大概10個有一個患上認知障礙症，全球數字相若。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳