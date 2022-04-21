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【經期飲食】經期失血多流失鐵質　婦產科醫生推介6類補鐵食材

保健美顏 16:12 2022/04/21

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經期失血多流失鐵質，婦產科醫生推介6類補鐵食材。

女士月經期間出血量大，容易流失鐵質，台灣婦產科醫生張瑜芹近日分享，若鐵質攝取不足，身體會產生許多問題，包括頭暈、抵抗力下降等等，她推介了6類食物，有助促進新陳代謝，增強免疫系統。

新竹國泰醫院婦產科醫生張瑜芹在個人Facebook專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」分享，鐵質對女性來說非常重要，足夠的鐵質可以幫助新陳代謝、氧氣輸送、補血造血、增強免疫系統，特別在經期後大量失血，更需要補充鐵質。她提到，如攝取鐵質不足，可能會產生以下問題：

  • 疲倦想睡
  • 臉色蒼白
  • 貧血
  • 注意力難集中
  • 頭暈
  • 沒有食慾
  • 身體抵抗力下降

6類補鐵食物

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張醫生又分享鐵質攝取的小技巧，她指動物性來源的鐵質吸收較好，身體的吸收率約為25%， 植物性來源卻只有5%，不易被身體吸收。 

另外，可以搭配含維他命C的食物一同食用， 有助人體吸收鐵質，飯後可以吃番石榴、橙、奇異果、蘋果等富含維他命C的水果，也可提高植物性食物的鐵質吸收率。 

她又提醒，避免同事飲用咖啡或茶，因咖啡、茶中含有單寧酸，會與鐵質結合，降低鐵質的吸收率，建用餐後一小時以上再飲用咖啡或茶。

內容獲Facebook專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」授權轉載。

最新影片：

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責任編輯：羅嘉欣

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