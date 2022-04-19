【MIRROR成員】Anson Lo人型紙牌被遺棄垃圾房　神徒：幫教主坐低唔駛企咁攰

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）人氣高企、廣告不斷，其代言的產品都吸引神徒們搶購、打卡，不過似乎不太受一眾「前夫」們歡迎，不時投訴鏡粉老婆瘋狂入貨。

有前夫於Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」內，指發現Anson Lo的人型紙牌被棄置。這次已不是首次發生「教主」被棄置事件，情況令神徒相當肉痛！

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前夫：嚇到心離一離

前夫於群組分享兩張教主人型紙牌被棄置在垃圾房門外的相，寫道：「一開垃圾房門，見到教主坐在地上，嚇到心離一離」。

教主紙牌帶著笑容地坐在垃圾房外，網民留言：「唔明點解要掉 咁靚咁新淨，上網放一定有人要」、「幫教主坐低唔駛企甘攰 好貼心丫」、「快啲同教主做人工呼吸，救番佢啦」、「放逐教主？前夫有料到」、「係時候準備換款，最近太多款式」。

發帖的前夫於今日（19日）早上在帖文留言交代：「大家放心！已經有心人救了教主回家。」

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教主再被遺棄

在今年2月，網民於群組內上載兩張教主攬枕「流落街頭」的相片，寫道：「朋友放狗見到現任丈夫瑟縮於街角，搵人認咗佢 PS:港島區」。

其中一張相寫有「放狗見到」，另一張則是教主攬枕被棄置於資源回收桶旁，「笑死，周圍都係 周圍都係 你話你老婆同佢乜野關係」。

網民寫道：「邊個前夫做嘅」、「之後會見到前夫條屍⋯⋯」、「每扔一個公仔就會有一個前夫橫屍街頭」、「夠狠夠絕，果然前夫一出手，便知有沒有」、「唔要可以俾我，做咩掉咗佢 」、「會唔會係同阿Day爭位嘅犧牲品」。

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