【亡兒的祝福】29歲早逝兒生前買下花苗　日本老父等足13年終開花︰囝囝一直在身邊

▲ 日本一名老翁等足13年，亡兒生前買下的花苗終於開花。

讓自己好好活下去，就是對逝者最好的懷念方式。日本一位老翁近日在社交平台Twitter發文分享喜悅，他的早逝兒子生前買下之花苗，13年後終於開花，老翁開心得為花朵拍照留念，第一次感覺到兒子原來一直在身邊，從沒有離開過。

對花朵說兒子的名字

這名已滿頭白髮的老翁在Twitter上載了花朵的照片，並憶述13年前，29歲的兒子突患上罕見的出血性中風致英年早逝。兒子生前為家人買了一棵花，老翁悉心栽種，可是13年來從未開花，直至前幾日。

我第一次見到可愛的花朵綻放，從早上開始我就很開心，我剛剛對這朵花說了我兒子的名字。

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老翁表示，希望將這份喜悅分享給每一位。其帖文充滿洋蔥，短短數天獲得340萬個讚好，並感動了近千網民留言表達謝意。很多網民讚揚花朵很漂亮，並鼓勵老翁要好好活下去，「活到你兒子想你活到的程度。」

有網民同樣經歷了親人離世，多年來的傷口還未癒合，感謝老翁的正能量帖文，令他感到釋懷。有父母網民表示同樣以種花方式悼念病逝的女兒，當觸摸花朵時，也會感覺到女兒的精神。

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責任編輯︰王明芳