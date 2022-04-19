【上門接種】「疫苗到戶接種服務」現接受登記　聶德權：已收集逾9,000個申請及轉介【附登記方法】

▲ 「疫苗到戶接種服務」現接受登記，2類市民可經網上或電話預約。(聶德權社交網站圖片)

港府早前設立「疫苗到戶接種服務」，為未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便人士，提供上門接種科興疫苗服務。負責統籌疫苗接種事宜的公務員事務局局長聶德權表示，計劃現已接受登記，為期8周，市民可透過網上及電話預約，目前局方已收集約100個服務登記，另外社聯亦轉介了的9,000個個案。

聶德權今日（19日）在社交網站發文表示，有需要的市民可透過網站或電話（查詢熱線:5688 5234）登記。醫護人員會為登記市民上門接種科興疫苗，接種前會作簡單評估，完成第一針28天後，會再上門為他們接種第2劑科興。

「疫苗到戶接種服務」為期8星期，在蒐集登記資料和編排醫護團隊後，當局會以分區形式推展服務，每星期服務4至5區，確保所有合資格的服務對象能適時得到服務。目前局方已收集約100個服務登記，當中部分是早前透過地區團隊協作收集，另外亦會為社聯轉介的9,000個未完成上門接種的人士提供服務。

為讓更多長者及行動不便人士接種疫苗，電話熱線中心除了每日朝9晚8接受市民登記，亦會繼續採取「針搵人」的策略，主動出擊，聯絡目標服務群組，介紹「疫苗到戶接種服務」，鼓勵他們登記。例如社署已委託熱線中心逐一致電聯絡20萬名領取社會保障津貼而未打針的長者和殘疾人士；衞生署轄下18間長者健康中心的護士及專職醫療人員，亦會以電話聯絡尚未接種的會員，鼓勵接種，消除他們對疫苗接種的誤解和猶豫；以及醫院管理局的「護訊鈴」會主動接觸未注射疫苗的普通科門診長者病人，解釋接種疫苗的重要性，並按長者需要安排前往普通科門診或其它接種點接種疫苗。

聶德權稱，歡迎市民為尚未接種的長者或行動不便的親友，致電熱線或上網代為登記，他又呼籲，市民若家中有長者而能夠帶他們到社區疫苗接種中心、新冠疫苗流動接種站、公立醫院新冠疫苗接種站或診所等，立刻替他們預約或領取「即日籌」接種疫苗，以及早獲得疫苗的保護。

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責任編輯：陳麗娜