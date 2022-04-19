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【星級媽媽】孖女4歲生日影全家福Lynn親授甫士　熊黛林感慨女兒大得快：好似錯過咗啲嘢

娛樂 13:05 2022/04/19

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熊黛林一家四口影全家福。

熊黛林（Lynn）與丈夫郭可頌一對孖女Kaylor與Lyvia今天踏入4歲生日，一如以往，Lynn一早為孖女安排到影樓拍照，順道拍攝全家福，非常溫馨幸福。
 
今年拍攝生日照的主題其中有孖女喜愛的運動造型，大女Kaylor穿上超可愛芭蕾舞裙，妹妹Lyvia則穿上一身跆拳道服。整個拍攝由籌備、佈置、為囡囡扮靚靚，都是由Lynn一手包辦，拍攝時這位名模媽媽更親自教授囡囡擺甫士，同時教她們儀態，拍出來的效果大家也非常滿意！

熊黛琳一對孖女已經4歲！

Lynn說：「每一年幫佢哋影一輯相，順便影埋全家福，會一直延續落去，因為每一年都想記錄低呢啲咁美好嘅回憶，佢哋又大一歲，作為成長嘅記錄，一家人睇返都知道呢個家係幾咁溫馨同幸福，佢哋係好幸福嘅小朋友，希望佢哋永遠都咁開心、健康成長。」

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Lynn教擺甫士
 
開心的背後，前期工作至全日陪伴囡囡拍照，Lynn體力耗盡，更笑言比自己拍照還辛苦得多！

不過當看到相片的製成品，Lynn也都將一切辛苦拋諸腦後，她笑說：「影一次真係辛苦過自己影相呀！我影相唔使前期工作，只係參與，化妝、set頭、服裝，影完就走，但係要幫佢哋諗着咩衫？點樣影？要溝通，完咗之後要揀相，中間仲要教佢哋擺甫士，真係好多嘢、好辛苦，我寧願自己影相多啲，哈哈。」

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光陰似箭

Lynn根據兩名愛女的性格而挑選造型，她說：「佢哋性格係一動一靜，家姐斯文啲，鍾意好靚嘅嘢，扮公主、跳舞，妹妹坐唔定，鍾意創作，郁嚟郁去，鍾意跆拳道，都係佢哋自己揀嘅，我都想將佢哋拍落嚟，大個咗睇返等佢哋知道細細個已經知道自己鍾意啲乜嘢，自己揀想學嘅嘢，佢哋都會好開心。」
 
一對孖女不經不覺已4歲，Lynn感慨說：「佢哋真係大得好快！尤其係我出咗去做嘢嗰3個月，返嚟之後見佢哋高咗咁多，識講嘅嘢又多咗咁多，突然之間覺得自己好似錯過咗啲嘢。加上疫情始終一定會有影響心情，因為我哋係一個大家庭，好多人，呢個時候唔可以咁多人一齊慶祝，始終有少少遺憾，但係自己屋企人食餐飯、唱生日歌切蛋糕，一家人一齊就好開心。」

Lynn續說：「記得舊年佢哋生日，我返咗內地工作，唔可以陪喺佢哋身邊，我都有少少唔開心，但係今年喺佢哋身邊，我同囡囡都好開心，佢哋成日都話『媽咪好開心妳唔使做嘢，我唔鍾意妳出去做嘢咁耐。』我都知道佢哋好需要我、好想我陪喺佢哋身邊。希望佢哋可以健健康康、快高長大，每日都咁開心。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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