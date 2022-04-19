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【超市大搜查】減肥都可以食雪糕　營養師推介低卡低脂純素雪糕

保健美顏 13:33 2022/04/19

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營養師推介4款低卡低脂、不含蛋奶的純素雪糕。

天氣開始熱，想吃雪糕又怕肥？「健營物理治療及營養中心」（Nutri-Pro）營養師黃倩雅（Cynthia）介紹4款低卡低脂純素雪糕，不含蛋奶成分，適合減肥和素食人士。

Cynthia在「Nutri-Pro」facebook專頁介紹4款不含蛋奶成分的雪糕：

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相比一般雪糕，以上4款相對低卡低脂。Cynthia表示，換算份量後，1杯純素雪糕等於1/3碗飯至半碗飯。其中，以紅肉火龍果味的熱量最低，只有84 kcal。

「健營物理治療及營養中心」（Nutri-Pro）營養師團隊曾指，雪糕一舨由奶、忌廉製成，吃一杯100毫升的雪糕後，所攝取的卡路里已等同1碗飯。若以體重60公斤的成人計算，則要跑步30分鐘或走樓梯1小時才可消耗掉。

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根據食物安全中心的資料，高脂、低脂的定義：

  • 高脂＝每100克含超過20克總脂肪
  • 低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

高糖、低糖及無糖的定義：

  • 高糖 ：每100毫升超過7.5克糖
  • 低糖 ：每100毫升不超過5克糖
  • 無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

以每日攝取2000千卡能量計算，糖的攝取量不宜多於50克。

內容獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編載：黃泳欣

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