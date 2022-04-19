【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔

▲ 有港媽移民後生活費僅夠自己家庭用，未能供養在港父母。

近月不少香港人移民外國，移民是家庭的重大決定，宜先與家人溝通清楚，安頓好一切就可以更放心。日前有港媽於網上討論區分享，移民後生活費僅夠自己家庭用，未能供養在港的父母。此舉引起網民熱議，批評她棄養父母，行為自私，未有盡子女的責任。

該名港媽周六（16日）於「親子王國討論區」，以「移民後重有無匯錢俾在港父母養佢地？」為題發帖文，表示已移民外地，但生活費只是剛好夠自己一家用，又要供樓，因此沒有匯錢給在港父母。她指人在外地感到孤單，沒有朋友傾訴，想詢問網民意見「是否要俾錢養返在港父母」，又提及有親友都沒俾錢在港家人。

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交帶兩妹妹供養父母

港媽指父母有寄東西到外地給她，也有叫父母幫她再買一些物品，並稱在港尚有幾萬元，或許可讓家人使用幫補費用。她是一名家庭主婦，坦言「我有家庭負擔」︰

我而家啲錢係我老公俾嘅，我唔敢拎啲俾我父母，好似好衰咁。

她曾向兩個妹妹表明無能力供養父母，自嘲「蠢」、「讀書唔叻」，叫妹妹要生性供養父母。另一方面，她透露為了孩子而移民，讓他們將來有更多自由及選擇，形容非走不可。

我哋為咗小朋友， 俾佢哋第二時多條路，我父母都未必鍾意移民，喺香港好啲。

網民︰你嘅計劃無父母

不少網民批評港媽的做法自私，認為她棄養父母，表示「當然要俾錢父母生活啦」、「問良心得喇，唔使問我哋」、「你冇陪伴左右，應該俾多啲」。另有人質問她，「係唔想俾定俾唔到？」、「你嘅計劃內從來只有自己、丈夫、仔女，無父母？」、「父母養大你，你打算唔再理？」、「如果你仔女大個又移民跟住唔再養你，你會點諗？」。

另一方面，有網民指移民後收入減少，難以有錢給父母，「俾到1000港紙已經好好」。其中一位網民直言，「移民有幾多個仲養返父母，個個都掛住自己啲仔女，有閒錢都喺外地俾仔女」，有感沒供養父母情有可原。有人覺得如父母手頭鬆動，可大時大節才給父母一點錢。

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責任編輯︰王明芳