【烏克蘭戰爭】毛孩醫生進駐治療中心　陪伴烏克蘭兒童撫慰戰爭傷痛

▲ 狗狗變身成爲治療師，撫慰受戰火摧殘的心靈。

烏克蘭戰爭仍然持續，除了身體上的創傷甚至死亡，不少親身經歷無情戰火的無辜兒童，心靈也遭摧殘。烏克蘭中部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）一間治療中心，就找來「毛孩醫生」。流離失所的兒童可在中心與狗狗互動及玩游戲，從而暫時撫慰内心傷痕。

烏克蘭戰況激烈，尤其東部多個重鎮，包括馬里烏波爾（Mariupol）等地，都因俄軍來襲而逃離家園。許多平民輾轉抵達扎波羅熱，等待前往更後方避難地點。為了讓許多因戰火被迫流離失所的兒童暫時忘卻傷痛、重展笑顏，有治療中心義工，就請來人類的好朋友出馬「狗狗」出馬，讓逃難到當地的小朋友，可以在與毛孩玩耍的過程中，暫時忘卻無情戰火。

外媒報道指，坐鎮治療中心的「毛孩醫生」名叫Evsei，牠是一隻性格友善的獵犬，小朋友可以與牠自由互動，牠亦樂意讓小朋友輕撫牠鬆軟的長毛。小朋友也可與牠握手，或玩一些小游戲。此外，義工不時會帶領大家唱歌跳舞，盡量讓小朋友感受輕鬆歡樂的氣氛。

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有義工表示，「這些活動對於兒童而言很重要。眼前正在持續進行的戰爭令小孩子的心靈變得非常脆弱，有些孩子極其害怕。我們要帶領他們擺脫這樣的心情。我們也幫助孩子們適應札波羅結的現狀。這裡很平靜，沒有爆炸聲響。」

治療中心負責人，兒童心理學家塞杜克（Alyona Serdyuk）說，「我們主要的任務是讓兒童的心理平穩，幫助他們應對戰爭帶來的壓力。孩子們在這裡可以玩遊戲、唱歌、畫畫、與狗狗玩耍。如果他們需要心理層面的協助，我們也會個別處理。」

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責任編輯：王明芳