【素食陷阱】素食鈉含量高隨時越食越肥 營養師整理常見素食營養圖鑑
健康 12:03 2022/04/20
近年興起吃素熱潮，素食餐廳越開越多。不過素菜雖表面上不及大魚大肉般肥膩，實際上内藏營養陷阱，熱量及鈉含量可高過肥肉，不當挑選隨時越食越肥。
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臺灣營養師高敏敏在Instagram發佈貼文，整理出14樣常見素食食材營養圖鑑，幫助市民挑選食物時避開雷點。
- 最高熱量
|每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F
|麵輪
|582.5kcal / C 11.3g / P 43.2g / F 40.5g / 鈉8mg
- 最高鈉、熱量
|每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F
|素肉鬆
|457kcal / C 58.9g / P 21.7g / F 15g / 鈉781mg
|素魚排
|338kcal / C 23g / P 12g / F 22g / 鈉383mg
- 高鈉
|每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F
|黑胡椒素排
|274.6kcal / C 10.4g / P 20g / F 17g / 鈉570mg
|素蒟蒻雞塊
|221.6kcal / C 24.6g / P 2g / F 12.8g / 鈉586mg
|素肉
|199kcal / C 6g / P 23.9g / F 10.1g / 鈉731mg
|素獅子頭
|185kcal / C 7.8g / P 14.5g / F 9.2g / 鈉645mg
|豆干絲
|165kcal / C 4.8g / P 18.3g / F 8.6g / 鈉549mg
|麻油猴頭菇
|157kcal / C 5g / P 11g / F 10.3g / 鈉537mg
- 較健康選擇
|每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F
|素雞丁
|235kcal / C 5.5g / P 17.8g / F 15.8g / 鈉333mg
|素火腿
|214kcal / C 10.8g / P 23.8g / F 8.4g / 鈉330mg
|烤麩
|195kcal / C 3.3g / P 18.1g / F 12.2g / 鈉65.2mg
|麵腸
|137kcal / C 9.7g / P 20.6g / F 1.9g / 鈉47mg
|素肚
|131.2kcal / C 11.5g / P 21.3g / F 0g / 鈉5mg
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營養誤區
高敏敏指出，素料常用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等加工製成，加工過度會導致熱量提升。同時有4大因素會導致越食素越肥：
- 蔬菜炒太油：為口感而常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等
- 蛋白質品質差：吃素卻沒有注意蛋白質間的搭配互補，容易讓胺基酸不全面，身體無法健康運作。
- 脂肪酸不平衡：好油壞油比例失衡，長期令身體易發炎，更容易肥胖、水腫。
- 重鹹重甜、熱量高：常用糖醋、紅燒、醬料調味，高糖會轉化成脂肪囤積；高鈉易水腫。
健康配搭建議
高敏敏又建議數項素食健康配搭方法，例如深色蔬菜配搭菇藻，可令維生素更充足；豆類配搭穀類，可令蛋白質更均衡。遵循「多原型、少加工」原則，避免選擇加工素肉食品；可選多食材種類，增加獲取各營養素及植化素機會。若在家自煮，要留意用油要常變化，烹調油應視烹調方式交替使用。最後，可以適量補充核果類食品，其中豐富油脂可以補充人體所需熱量；如腰果、杏仁等核果類。
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責任編輯：羅嘉欣