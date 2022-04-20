【素食陷阱】素食鈉含量高隨時越食越肥　營養師整理常見素食營養圖鑑

▲ 素食鈉含量高隨時越食越肥，營養師整理常見素食營養圖鑑。

近年興起吃素熱潮，素食餐廳越開越多。不過素菜雖表面上不及大魚大肉般肥膩，實際上内藏營養陷阱，熱量及鈉含量可高過肥肉，不當挑選隨時越食越肥。

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臺灣營養師高敏敏在Instagram發佈貼文，整理出14樣常見素食食材營養圖鑑，幫助市民挑選食物時避開雷點。

最高熱量

每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F 麵輪 582.5kcal / C 11.3g / P 43.2g / F 40.5g / 鈉8mg

最高鈉、熱量

每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F 素肉鬆 457kcal / C 58.9g / P 21.7g / F 15g / 鈉781mg 素魚排 338kcal / C 23g / P 12g / F 22g / 鈉383mg

高鈉

每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F 黑胡椒素排 274.6kcal / C 10.4g / P 20g / F 17g / 鈉570mg 素蒟蒻雞塊 221.6kcal / C 24.6g / P 2g / F 12.8g / 鈉586mg 素肉 199kcal / C 6g / P 23.9g / F 10.1g / 鈉731mg 素獅子頭 185kcal / C 7.8g / P 14.5g / F 9.2g / 鈉645mg 豆干絲 165kcal / C 4.8g / P 18.3g / F 8.6g / 鈉549mg 麻油猴頭菇 157kcal / C 5g / P 11g / F 10.3g / 鈉537mg

較健康選擇

每100g計算數值；熱量 / 碳水C / 蛋白質P / 脂肪F 素雞丁 235kcal / C 5.5g / P 17.8g / F 15.8g / 鈉333mg 素火腿 214kcal / C 10.8g / P 23.8g / F 8.4g / 鈉330mg 烤麩 195kcal / C 3.3g / P 18.1g / F 12.2g / 鈉65.2mg 麵腸 137kcal / C 9.7g / P 20.6g / F 1.9g / 鈉47mg 素肚 131.2kcal / C 11.5g / P 21.3g / F 0g / 鈉5mg

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營養誤區

高敏敏指出，素料常用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等加工製成，加工過度會導致熱量提升。同時有4大因素會導致越食素越肥：

蔬菜炒太油：為口感而常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等

蛋白質品質差：吃素卻沒有注意蛋白質間的搭配互補，容易讓胺基酸不全面，身體無法健康運作。

脂肪酸不平衡：好油壞油比例失衡，長期令身體易發炎，更容易肥胖、水腫。

重鹹重甜、熱量高：常用糖醋、紅燒、醬料調味，高糖會轉化成脂肪囤積；高鈉易水腫。

健康配搭建議

高敏敏又建議數項素食健康配搭方法，例如深色蔬菜配搭菇藻，可令維生素更充足；豆類配搭穀類，可令蛋白質更均衡。遵循「多原型、少加工」原則，避免選擇加工素肉食品；可選多食材種類，增加獲取各營養素及植化素機會。若在家自煮，要留意用油要常變化，烹調油應視烹調方式交替使用。最後，可以適量補充核果類食品，其中豐富油脂可以補充人體所需熱量；如腰果、杏仁等核果類。

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責任編輯：羅嘉欣