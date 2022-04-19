【校長專訪】兒時愛拆電器再組裝好奇心活學物理　黃振裘校長樂做科學Sales：我享受教書

▲ 東華三院吳祥川紀念中學的黃振裘校長，投身教育界至今經已21年，當初入行，原來是受執教鞭的媽媽影響。

東華三院吳祥川紀念中學的黃振裘校長，投身教育界至今經已21年，回想當初入行，原來是幼承庭訓。「媽媽是個老師！」他笑一笑續道：「小時候媽媽在家改簿，我總覺得好有趣。」這個「有趣」的印象，就一直留在他腦海，及至大學畢業後，終執起教鞭，與母親成為同行。

興許是身為老師的職業習慣使然，也或者純粹是個人性格驅使，黃校長的媽媽給孩子的教誨一直是過程重於結果。「我們4兄弟姊妹，媽媽對我們的要求一直是盡力而為。她不會定下要考到多少分，或默書必定要怎樣的標準讓我們去遵守，而是不斷提醒我們要盡自己所能做好。」這點準則更是放諸所有事，不只在學業上，更包括日常生活。「待人接物、處事都是這樣，像平日做家務如掃地，也要本著『好好完成』的心態，不可敷衍。」

▲ 疫情下的師生相處和過去相比多了隔膜，但亦因此衍生更多不同的可能性。（受訪者提供）

道理淺顯明白，但要每天貫徹，對小孩子來說始終不易。

媽媽給我們的任務是在她下班回家前要完成功課、溫好書。但細個當然會有曳的時候，會貪玩，有時大家做完功課後看電視、玩遊戲自是必然。然後當教小學下午校的媽媽回到家門口，找鎖匙的聲音出現時，大家就像走鬼一樣，趕着收拾。

聽校長這麼說，以為總是上演鬥智鬥力的親子較量，卻原來媽媽嚴格但張弛有度。「她找鎖匙會找好一會，然後開門又慢慢來，其實是『放水』給我們。」黃校長笑着憶述童年頑皮往事，更鬼馬總結道：「細個都幾Happy㗎！」

自小好奇心旺盛

最愛物理科的他，從小就是個「好奇寶寶」。「遙控車為甚麼可以按指令郁動？電風扇為甚麼能夠轉動？這些我都很好奇，很想拆開看個究竟。曾經有次媽媽說風扇葉上有塵，我馬上自動請纓拆開去清潔。」能夠順利組裝回去當然沒問題，但意外卻不時發生。「有時家裏有裝不回去的東西，不用問就知道是我的『傑作』，當然會被罵啦！」

▲ 黃校長形象活潑鬼馬，沒有傳統校長的權威架子。（受訪者提供）

雖然憑著解體，讓他弄清不少疑惑，但卻有更多不明所以的謎題，及至後來在中學接觸到物理科，聽著老師解說牛頓定律、電力學、水及光的物理問題，便馬上如獲至寶、豁然開朗。

不只是聽老師解釋那些物理現象，甚至是和同學之間一起討論也覺得充滿趣味。我想就是從那時開始，發現通過向別人說明、解釋以讓對方理解知識，讓我感覺到滿足，也認為「做老師」是很值得努力的工作。

理科出身的他，在科技大學物理系時獲一級榮譽畢業，學校亦已給了他很好的進修學位。「畢業時剛好遇上金融海嘯，經濟很差，很難找工作，所以便打算繼續進修。那時科大給了我master offer，還有工資，但我已同時報了港大的教育文憑，心想『好似都係教書過癮』，便去讀教育文憑，然後再進修，接著在2001年入職做老師。」黃校長在大學時主修物理，副修社會科學，當中的訓練令他除了掌握客觀層面的科學知識，更明白將科學知識、現象結合現實去解說，在教育範疇而言更為重要，亦即他口中的「過癮」。

▲ 做老師時喜用例子令課堂氣氛變得活潑，至做校長時亦與學生打成一片。（受訪者提供）

上堂教書活用實例

在第一間中學當了一年老師後，黃校長去到九龍塘一間英文男女中學，一教便十多年。在第二間學校，由老師、訓導老師、科主任至助理校長，經歷過不同的工作崗位。談起做老師的日子，黃校長說：「我很享受教書，很想教識學生。」物理科較諸一般科目，較多抽象性的理論，有時單憑書上的文字，難以讓學生理解。

我看《聖經》，知道耶穌講道理，也不是直接講，而是會用比喻。教科學也一樣，用一些比喻，透過一些生活經驗來做比喻，讓學生容易明白。

請校長舉例，他馬上手到拿來：「像初中物理中的Kinetic Theory of Matter（粒子動能理論），有分固體、液體和氣體的排列，次序上從緊密至鬆散。我便對學生說，幻想你們都是粒子，大家在課室內坐定定，就是固體狀態，為甚麼呢？因為有我這個因素令你們固定，就像物體中有一種引力令粒子整齊而緊密地排列；而當小息時，大家就會到處走，但始終不會離開學校，因為大家知道需要留在學校範圍，就像有種引力讓粒子始終在一個範圍內，雖然流動卻不會突破既定容量。」

▲ 畢業於科大的黃校長，後於港大修讀教育文憑、碩士及博士課程，孜孜不倦。（受訪者提供）

老師這行業，具備專業知識同時要面對不同類型、程度的學生。黃校長給人的印象能言善道、活潑幽默，而且衣履整潔明亮，與一般人眼中的中學老師或校長較為不同。他聞言即笑道：「真的有初識的人說看不出來我是做老師，他說我很像做sales的人，我聽見後回答他：『是呀！我是做sales的，我sell的是牛頓定律、分子物理。』」

疫下中六模擬考在家做「相信學生」獲更好成效

黃校長轉職至東華三院吳祥川紀念中學將近3年，大部分時間在疫情中度過，挑戰可謂浪接浪。「像去年中六的mock exam，遇上疫情嚴峻階段，學生不能回校考試，我和老師們開會商討解決辦法。有老師提出將模擬考延後，再觀望疫情發展。當時我問了一句：『我們考mock為的是甚麼？』大家都很清楚，就是檢視學生有甚麼不懂、弱項在哪裏，從而在最後衝刺作針對性補救。」

▲ 已為人父的黃校長過去不時與家人出遊世界各地，享受家庭樂。（受訪者提供）

當目標清晰，而疫情發展又難以預計時，黃校長決定作出一個大膽的改變。「我們讓學生在家完成mock exam，事先告訴學生並不計分，只會出一個非offical的成績以顯示這次的表現。讓他們清楚明白考這個mock的目的，是找出自己的弱項，為DSE做更好的準備。」校長坦言這個決定也有遇到質疑和困難，如公平性問題、老師的工作量增加等，但幸而最終都能迎刃而解。「感恩老師們的付出、校董會、校監等的支持，還有學生的自律。結果那一年學生的DSE表現相當好，經JUPAS入讀大學的比率亦上升了，證明大家的努力都沒有白費。」

記者：王嵐