【夫妻相處】太太是忍受自己最多脾氣的人　鄭丹瑞真情告白：感激沿途有你

人總會試過有前路茫茫的時候，不知道應該向左走還是向右走，幸運的，能走出一條光明大道，但走不了幾步，又忽然墮入迷宮，即使最後走出迷宮，卻已經行了很多冤枉路。有人聽從前輩指點、有人寧願自己選擇、有人不怕行在碎石路上，也有人貪方便走捷徑，上述一切，我都試過。

上上落落、起起跌跌，平坦的、崎嶇的，沿途最大的得着和福氣，就是總有前輩高人從旁指點。當然，最後的決定權在自己手上，急步衝刺、緩步慢走，跌倒、遲到，都得自己承受。走了人生三分之二段路程，如今回望，最感恩的是，沿途有你。你並不是甚麼前輩、甚麼高人，你只是一直默默地陪着我，一起行我選擇的這條人生路的一個人，但卻是我生命中最重要的一個人。

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偶爾走在風光的坦途，你總讓我走在前面，絕不介意成為我的「Wind Beneath My Wings」（翼下之風）。每次我想轉一個急彎，拐入歧途，你必然搶在前頭攔住我，滔滔不絕、喋喋不休，又哄又逼地要我選擇一條難行的路。你一定是那個聽得我最多埋怨、最多不忿，忍受我發最多脾氣的人。但埋怨、不忿、脾氣過後，我還是乖乖地聽你話，一咬牙，多難行的路，都一一走過了。

每次，我向前輩高人表示感恩，多謝他們的提攜指點，我都不會忘記，其實在我身邊，一直有一位高人，陪我走過高山低谷。生日快樂。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題是：「沿途有你」

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