【逐流時代】旨呈拍劇被虐打　遭黎紀君戚其義狂毆：塊臉有少少腫

▲ 旨呈為演出可謂大犧牲。

AMM網劇《逐流時代》最近熱播，歌手旨呈在劇中飾演黃德斌的兒子，一個玩世不恭的二世祖。

初次拍劇的旨呈在劇中跟黃德斌有多場火爆的鬧交戲，坦言在前輩德斌身上獲益良多，更被對方氣場震懾：「佢本人係個Nice Guy，但一埋位就立即入戲，我不停同自己講唔可以有錯。記得有場同佢鬧交戲，我NG咗好多次，因為當日係我第一次同佢交手。之後我都不敢怠，做足準備功夫，有德斌喺度會覺得好有Energy，佢係一個好專業嘅演員，令到整個氣氛都好有張力。」

今次旨呈跟3位女神麥明詩、鍾浠文及張凱娸合作，但他就否認艷福無邊：「麥明詩係我老竇嘅情人，對我只係攻心計，鍾浠文對我幾好，但後期就發現完全冇心動感動，仲會好慘，我同張凱娸今次係第3度合作，但同佢冇親密戲，我會幫佢捽腳同救佢啦！雖然唔係艷福無邊，但都開心可以同咁多個靚女合作。」

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真．打演出

旨呈在劇中不止沒有任何激情戲碼，還要被黎紀君掌摑及用棍毆打認真慘慘豬，他說：「黎紀君係真打，仲畀佢打咗好多巴，本來佢想留力，但監製（戚其義）覺得唔似，叫佢用力打，最後係打到塊臉有少少腫。」

至於被棍毆打，其不是黎紀君落手：「因為佢唔夠膽打落嚟，係監製親自打，佢話你信我啦，枝棍𠝹咗，一打落嚟就斷，點知𠝹得太淺，打落嚟枝棍無斷，第2次都無斷，監製同我講唔好意思，佢話再𠝹深啲，第3次終於打斷，打完之後佢都有攬攬我。」

講到最難忘的一幕，旨呈表示其中一場撞車戲令他印象深刻：「嗰場戲係凌晨時份喺中環鬧巿拍攝，講我一邊揸車一邊好激動咁講電話，當時黎紀君坐我隔離，佢要同我搶軚盤，呢幕難度好高，因為我又要揸車又要背對白，情緒仲要好激動，拍攝前好緊張，事前圍讀咗好多次，好在正式拍攝時好順利，完全冇NG。」

雖然撞車部分有替身及假人代勞，但撞車後他要爬回去滿地玻璃兼已撞扁的車廂內拍攝：「撞車戲睇電視同電影就睇得多，估唔到自己有機會嘗試。」

他稱拍完《逐流時代》後，對演戲愈來愈有興趣，現正忙於拍攝ViuTV的新劇及綜藝節目《粉絲福利署》，並正籌備推出新歌。

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