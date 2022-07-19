【靚太安樂窩】大學兼職儲錢上車樓換樓　80後情侶打造智能家居dream house

「開燈，熄燈」只要用聲音控制就得！今集《靚太安樂窩》為大家介紹位於大埔廣場488呎的單位，80後的户主Water與同居多年的女友及兩隻愛貓，以樓換樓方式花了610萬買入現時的兩房單位，Water更落手落腳親自繪圖，設計出開放式的智能家居。

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Water指，當初「上車」主要靠大學做兼職儲錢，7年前在大埔買入另一個200多呎較小的單位，直至上年留意到樓價有所回落，便以樓換樓方式買入現時488呎大埔廣場的單位。為了打造「Dream House」，設計出完全符合自己的單位，Water親自繪圖及用電腦軟件製作3D圖，再與裝修師傅溝通。

本身做婚禮拍攝行業，會經常到別人家中，發現很多家居較為千篇一律，典型設計，自己未必喜歡。

單位比較多窗戶，為了引入較多的自然光，令日間入光充足，Water選用玻璃趟門，半透玻璃設計令陽光散佈到不同角落，即使關上門都不會影響光線。為了有較大的空間感，Water把兩房單位打通為一房，開放式設計令空間更好運用。由於原裝廁所太細，廚房太大，Water決定把廚房及廁所對調，洗手間亦會比一般大小更好用，同時客廳的空間感更大。

顏色方面，Water主要用上白、灰、木的顏色：「每幾年會有不同顏色興起，所以我放棄潮流的顏色，以最簡潔的顏色為主。」Water指自己去過不同的家居，甚至遇過一顏色，是小時候興起的設計，但十多年後（現在）就覺得很老土，所以整個單位設計走向簡約風，營造耐看感覺。

希望若干年後，不用翻新裝修，別人都不會感到很老土。

在簡約的設計下，Water選用淺木色的家具作為配搭，增設兩把較深色的吊扇作點綴，

吊扇覆蓋範圍大，可以把附近吹涼，還可以減省在地面上添加物件，視覺上的空間更大更好。

廁所方面，Water參考了外國的洗手間設計，以「上油下磚」為設計方式，感覺比平常在香港看到「鋪滿磚」的洗手間帶點不同。洗手間門旁Water設計了活動門，讓貓貓到洗手間中的貓盤如廁，在關門的情況下貓咪能夠自由進出。

Water把單位所有燈掣用上「LifeSmart」智能掣，透過電掣將電器變成智能家居。

駁HomePod Mini，用聲控可以開關d燈同風扇，有時洗緊野都可以用聲開燈，方便。另外增設遙控系統控制開關燈，入房時上到床click一下就熄曬出面d燈，半夜去洗手間又可以click定洗手間開左燈先，唔洗摸黑，手機都可以Control。

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從事婚禮攝影行業的Water指，留意到不少人家中欠缺電掣，「打燈時搵唔到電掣，不少人都會用拖把既形式，將電線拖到好長，黎滿足個個需要，但外觀上唔太好睇！」因此，Water在家中盡量每個牆面增加電掣，在適當的位置例如沙發、化妝台、床邊等加上電掣，方便使用，「全屋電掣大約有22個孖掣，1個單掣。」。

錢可以再搵，電掣唔可以再加，我全屋狂加電掣，有裝錯無放過，唔想日後多左電器無掣又要拉拖板。

工程詳情：

裝修公司：Comfort Horizon Design 寫意空間

裝修時間：約3個月

總裝修設計費用約$45萬，當中包括基本裝修、泥水電工、清拆工程、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文