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【靚太安樂窩】80後情侶大埔廣場變智能家居全屋狂加電掣 戶主：錢再搵電掣唔可以再加

休閒消費 11:16 2022/04/20

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80後的Water與同居女友同住，把窩居打造成智能簡約開放式風格。

80後Water與同居多年的女友及兩隻愛貓，以樓換樓方式610萬買入現時位於大埔廣場，488呎的兩房單位，重視日間入光及光線充足的Water決定全爆，把家居裝修成簡約的開放式智能家居。

點擊大圖了解更多裝修前圖片：

    點擊圖片放大
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Water指，7年前買入舊有單位，全靠大學做兼職開始儲起工作收入，直至現在遇到合適的單位，以樓換樓換入488呎大埔廣場單位。他用Homestyler繪圖及製作3D圖，再與裝修師傅溝通。

為了令日間入光充足，Water家中選用所有趟門都有玻璃位置，即使關上門都不會影響光線。另外把兩房單位打通為一房，令空間更好運用。Water指由於原裝廁所太細，廚房太大，因此把廚房及廁所對調。客廳方面，他們決定棄用潮流色系，主力用 白、灰、木去形造耐看感覺，以白色為主，再配上淺木色的家具作配搭，還有吊扇作點綴。

最新影片

Water把單位所有燈掣用上「LifeSmart」智能掣，透過電掣將電器變成智能家居。

駁HomePod Mini，用聲控可以開關d燈同風扇，有時洗緊野都可以用聲開燈，方便。另外整埋Remote控制開關燈，入房時上到床click一下就熄曬出面d燈，半夜去洗手間又可以click定洗手間開左燈先，唔洗摸黑，手機都可以Control。

    點擊圖片放大
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Water在雪櫃旁用上超級磁石貼：「擺曬咁多支醬料都仲係勁實淨！」。

錢可以再搵，電掣唔可以再加，我全屋狂加電掣，有裝錯無放過，唔想日後多左電器無掣又要拉拖板。

工程詳情：

裝修公司：Comfort Horizon Design 寫意空間

裝修時間：約3個月

總裝修設計費用約$45萬，當中包括基本裝修、泥水電工、清拆工程、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文

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