【疫下港人】古天樂拍片鼓勵疫下學生　古仔送金句：人生就是「學苦」

男神古天樂早前透過「古天樂慈善基金」向有需要的慈善社福機構、學校等捐出8000套新冠病毒快速檢測套裝，讓有需要人士使用，助基層走過難關。

在今日發佈的影片中，古天樂就於禮堂內演講，指人生是「學苦」，鼓勵疫情下的香港人。

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男神拍片打氣

在影片中，古天樂置身學校禮堂演講，畫面穿插出現有關疫情的「試題」：「如何讓疫情真正結束？」、「疫情再爆，學期如何是好？」、「沒有面授，如何好好吸收所學？」、「何時可跟同學見面？」等等。

他在影片中說：

各位同學，歡迎入讀這間學府！

我並不是這裏的校長，我跟大家一樣，都是這裏的學生。



每個人一出世，都是在這裏上課。讀的只有一科，這一科會有無數次考試，而今次這份考卷，可能是歷年來最難答。



第一條題目，就算盡了力都未必懂得回答。想先答下一題？怎料卻是承上題。之後的每一題，都不是容易，沒法選擇的選擇題、怎也算不通的數學、分析不到的困局，再聰明、再勤力的同學都會苦無答案。



這一科，就是人生。

因為人生，就是「學苦」。



你會學懂這個世界，不是所有的路都是易走，不會所有的門都是會開。等價的付出，不一定有等價的交換，但你都會學懂。只要盡過力，不一定需要考第一。或者等待我們的未必是一個最滿意的答案，但一定會是一個更加好的自己！