  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下港人】古天樂拍片鼓勵疫下學生　古仔送金句：人生就是「學苦」

娛樂 16:15 2022/04/19

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

男神古天樂早前透過「古天樂慈善基金」向有需要的慈善社福機構、學校等捐出8000套新冠病毒快速檢測套裝，讓有需要人士使用，助基層走過難關。

在今日發佈的影片中，古天樂就於禮堂內演講，指人生是「學苦」，鼓勵疫情下的香港人。

最新影片推介：Edan專訪

男神拍片打氣

在影片中，古天樂置身學校禮堂演講，畫面穿插出現有關疫情的「試題」：「如何讓疫情真正結束？」、「疫情再爆，學期如何是好？」、「沒有面授，如何好好吸收所學？」、「何時可跟同學見面？」等等。

他在影片中說：

各位同學，歡迎入讀這間學府！
我並不是這裏的校長，我跟大家一樣，都是這裏的學生。


每個人一出世，都是在這裏上課。讀的只有一科，這一科會有無數次考試，而今次這份考卷，可能是歷年來最難答。


第一條題目，就算盡了力都未必懂得回答。想先答下一題？怎料卻是承上題。之後的每一題，都不是容易，沒法選擇的選擇題、怎也算不通的數學、分析不到的困局，再聰明、再勤力的同學都會苦無答案。


這一科，就是人生。
因為人生，就是「學苦」。


你會學懂這個世界，不是所有的路都是易走，不會所有的門都是會開。等價的付出，不一定有等價的交換，但你都會學懂。只要盡過力，不一定需要考第一。或者等待我們的未必是一個最滿意的答案，但一定會是一個更加好的自己！

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

男神樂善好施

香港第五波疫情大爆發，各界奮力抗疫，演藝界亦不遺餘力，古天樂曾透過「古天樂慈善基金」向有需要的慈善社福機構捐出3000套新冠病毒快速檢測套裝，讓有需要人士使用。
 
由於各界提出急需支援，「古天樂慈善基金」再捐贈5000套新冠病毒快速檢測套裝予14個單位。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
14:55 2021/12/06
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
【真正男神】古天樂入行29年　成首位內地累積百億票房香港演員
16:11 2022/01/28
【真正男神】古天樂入行29年　成首位內地累積百億票房香港演員
【乾柴烈火】重溫古天樂楊千嬅首次合作火花　Wyman自揭散打王金腰帶秘密
17:33 2022/02/11
【乾柴烈火】重溫古天樂楊千嬅首次合作火花　Wyman自揭散打王金腰帶秘密
【齊心抗疫】古天樂加碼再捐5000盒快速檢測包　多間學校及展能中心受惠
14:06 2022/02/25
【齊心抗疫】古天樂加碼再捐5000盒快速檢測包　多間學校及展能中心受惠
【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包　多間安老院及家庭服務中心受惠
13:45 2022/03/01
【齊心抗疫】古天樂合共捐13000盒快速檢測包　多間安老院及家庭服務中心受惠
【為港爭光】古天樂投資動畫橫掃安妮獎　《一家人大戰機械人》奧斯卡行情看漲
09:54 2022/03/14
【為港爭光】古天樂投資動畫橫掃安妮獎　《一家人大戰機械人》奧斯卡行情看漲
【奧斯卡2022】古天樂投資作品失落最佳動畫　迪士尼《奇幻魔法屋》獲獎
09:33 2022/03/28
【奧斯卡2022】古天樂投資作品失落最佳動畫　迪士尼《奇幻魔法屋》獲獎

你可能感興趣

【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
14:55 2021/12/06
【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準
【真正男神】古天樂入行29年　成首位內地累積百億票房香港演員
16:11 2022/01/28
【真正男神】古天樂入行29年　成首位內地累積百億票房香港演員
【乾柴烈火】重溫古天樂楊千嬅首次合作火花　Wyman自揭散打王金腰帶秘密
17:33 2022/02/11
【乾柴烈火】重溫古天樂楊千嬅首次合作火花　Wyman自揭散打王金腰帶秘密
古天樂 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 疫情

最高瀏覽

【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
14:52 2022/04/18
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心
15:52 2022/04/18
【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富
22:21 2022/04/18
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富