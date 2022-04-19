【保對通話】張子丰演戲不忘歌唱　新歌MV跟網紅J Lou相戀

▲ 張子丰不忘歌唱夢。

曾演TVB不少劇集如《智能愛人》的張子丰（Fred），近日推出新歌《保持通話 Keep In Touch》是Fred繼《痴心情長劍》及《完美情人》一樣，再度以電影名字為題再創作，講述人與人之間的疏離關係。

今次也是Fred繼與音樂製作人馮慶聰 Jimmy Fung (J1M3) 合作的第三首歌。想法源自於自己的一個病態：「講電話恐懼症」「恨不得十秒內就想收線，或是根本不會聽，如果能夠找到一個令自己很願意去傾電話、「保持通話」，甚至妄想去「煲電話粥」的人，去經營一段關係，那有多好！於是找來填詞人Goran Tse寫了這一份詞，講出一段在這個特別的時代，發生的一段類似 Long-distance relationship 的戀愛故事。」

《保持通話》的MV帶有滿滿的科幻感，講述三個分別屬於不同Timeline發生的故事。三個時空的男女主角分別利用當時的科技去尋找對方，設法與對方聯絡。

▲ MV帶有滿滿的科幻感。

Fred今次找來中法混血兒J Lou （林欣）擔當女主角，飾演50年代的美國發明家「藍牙之母」Hedy Lamarr，在研究室嘗試解密一道外星傳來的訊息。而Fred飾演一名來自100年後的太空人，乘坐飛船到火星營救一名女太空人。

MV的製作上，團隊經歷了重重難關，去年中的拍攝計劃因為疫情關係，很多場景都未能找到。另故事概念較為複雜，包括太空景，上世紀50年代景等，最後導致拍攝不能如期進行。停工數月後，團隊決定重新籌備，最終決定不租借任何外景，在自己的工作室進行所有拍攝，以有限資源搭建太空船景，用盡工作室每一角落，終在今年農曆新年後成功完成。

▲ 中法混血兒J Lou 任女角。

因為MV故事涉及一個真人角色，就是50年代荷李活著名女演員兼發明家海蒂拉瑪（Hedy Lamarr），Fred嘗試尋找外籍演員，突然看到了中法混血兒網紅J Lou的照片，跟原型海蒂拉瑪的竟然有八成相似，於是立刻透過經理人聯絡J Lou，邀請她擔當女主角。拍攝時Fred讓J Lou看看海蒂拉瑪的道具照片，連自己都覺得十分相似。J Lou到現在依然不肯相信是真人照片，認為Fred騙她，依然堅持是劇組將她的樣子photoshop出來。

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