【停牌駕駛】33歲男因超速停牌半年　期間3次被斷正停牌期間駕駛被捕

▲ 33歲男因超速停牌半年，期間3次被斷正停牌期間駕駛。（警方提供）

東九龍總區交通部特遣隊人員今日（19日）上午約9時半在區內進行打擊停牌期間駕駛行動，截查可疑車輛。行動中，人員在黃大仙龍翔道截查一輛私家車。經調查後，車上一名33歲姓翁男司機2021年10月因超速駕駛被法庭判處停牌六個月並需完成駕駛改進課程。該名男司機涉嫌「停牌期間駕駛」，「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

由於該名男司機曾在去年11月17日及11月29日因同樣罪名被捕，他將會被扣留調查並於明日（20日）在觀塘法院提堂。

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠