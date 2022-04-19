  • 19°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 14:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【停牌駕駛】33歲男因超速停牌半年　期間3次被斷正停牌期間駕駛被捕

社會 14:05 2022/04/19

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

33歲男因超速停牌半年，期間3次被斷正停牌期間駕駛。（警方提供）

東九龍總區交通部特遣隊人員今日（19日）上午約9時半在區內進行打擊停牌期間駕駛行動，截查可疑車輛。行動中，人員在黃大仙龍翔道截查一輛私家車。經調查後，車上一名33歲姓翁男司機2021年10月因超速駕駛被法庭判處停牌六個月並需完成駕駛改進課程。該名男司機涉嫌「停牌期間駕駛」，「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

由於該名男司機曾在去年11月17日及11月29日因同樣罪名被捕，他將會被扣留調查並於明日（20日）在觀塘法院提堂。

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【港區國安法】涉初選案47人被控　范國威高院申保釋被拒
今日 11:08
【港區國安法】涉初選案47人被控　范國威高院申保釋被拒
【打擊罪案】西九龍總區一連4日展開反汽車罪行行動　共拘捕15人涉瘋狂駕駛、無牌駕駛等
今日 10:50
【打擊罪案】西九龍總區一連4日展開反汽車罪行行動　共拘捕15人涉瘋狂駕駛、無牌駕駛等
【保釋奔喪】涉販毒案妨礙司法公正　涉案律師准保釋3天奔父喪
今日 10:34
【保釋奔喪】涉販毒案妨礙司法公正　涉案律師准保釋3天奔父喪

你可能感興趣

【港區國安法】涉初選案47人被控　范國威高院申保釋被拒
今日 11:08
【港區國安法】涉初選案47人被控　范國威高院申保釋被拒
【打擊罪案】西九龍總區一連4日展開反汽車罪行行動　共拘捕15人涉瘋狂駕駛、無牌駕駛等
今日 10:50
【打擊罪案】西九龍總區一連4日展開反汽車罪行行動　共拘捕15人涉瘋狂駕駛、無牌駕駛等
【保釋奔喪】涉販毒案妨礙司法公正　涉案律師准保釋3天奔父喪
今日 10:34
【保釋奔喪】涉販毒案妨礙司法公正　涉案律師准保釋3天奔父喪
罪案 罪行 司機 停牌 觀塘 香港 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
14:52 2022/04/18
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心
15:52 2022/04/18
【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富
22:21 2022/04/18
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富