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【康復紀錄】康復者平台最快今日公布　網上登記後可下載至「安心出行」【附步驟】

社會 14:21 2022/04/19

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（梁偉榮攝）

第五波疫情累計逾百萬人染疫，港府今日（19日）更新「安心出行」版本，新增支援新冠病毒病康復紀錄，並支援顯示電子針卡（包括醫學豁免證明書及康復紀錄）是否符合疫苗通行證的要求，同時加入撤銷場所功能，防止程式進入已撤銷的場所。

「安心出行」版本新增支援新冠病毒病康復紀錄。

康復者現時可經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄 或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

有關步驟如下：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

確診的康復者可於有關網站（【按此】）登記，選擇「新冠病毒病康復紀錄」，繼而選擇填寫相關的個人資料，包括出院或陽性檢測結果日期的月份。系統亦會提醒使用者，申請人提供的身份證明文件資料須與最近一次康復時提供的一致，否則會影響申請結果。

當使者用提交申請後，頁面會顯示相關的「新冠病毒病康復紀錄」，只要按右下角的按鈕「儲存記錄」，電子康復紀錄就會下載至相關的設備中。

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記者：郭詩詩

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