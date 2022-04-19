【明晣豪宅】67歲趙雅芝歐陸式豪宅與兒子對打乒乓波 兒子圈內公認高富帥

▲ 趙雅芝於內地豪宅超大！

近年將工作重心轉移到內地的藝人趙雅芝，演出了不少劇集及綜藝節目，雖然已經年屆67歲，但仍然大受歡迎，她駐顏有術又保持得一副好身材，看上去似50歲左右，經常參加不少劇集及綜藝節目的她，又加入時下流行的直播帶貨行列，令她賺得盆滿缽滿，在內地購入3層高的歐陸式別墅豪宅，以歐陸風設計豪宅，盡顯奢華氣派，除了基本客飯廳、廚房、睡房、書房外，更誇張的是有桌球室等設施，而最近更曝光了乒乓球室。

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內地疫情持續升溫，趙雅芝很多商演活動被取消。趙雅芝在家拍片分享日常生活，她與兒子黃愷傑在家中打乒乓波，豪宅內部大到可以放置一張乒乓波枱，空間感相當寬落，絲毫沒有一點擠逼感覺，兩母子對打得非常開心，不過見趙雅芝做運動都濃妝上陣，果然非常貪靚！

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黃愷傑畢業於美國名牌大學



趙雅芝曾是無綫四大花旦之一，1970至80年代無綫電視「四大花旦」之一。趙雅芝以俏麗脫俗的古裝扮相稱著，劇集《新白娘子傳奇》片中演出的「白素貞」是她的代表作，當時中台兩地掀起了「白蛇熱」，而兒子黃愷傑都跟隨父黃錦燊及趙雅芝加入娛樂圈，而他屬於高學歷的星二代，畢業於美國南加州大學工商管理學系，再到北京電影學院表演系進修演技。

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責任編輯：陳麗薇