【金宵大廈2】模仿劉德華被賞識入行　陳山聰曾因演技差轉行做售貨員

▲ 原來陳山聰入行有原因！

陳山聰有份主演的《金宵大廈2》近日熱播，山聰早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪宣傳新劇，並與主持潘盈慧分享了有趣的入行經歷、及多年演藝路的苦與樂。

入行全因劉德華

明年便是入行30年的山聰，在節目分享入行經過指，原來當年山聰是劉德華粉絲，仍在學已常流連港台搏見偶像一面；由於出現次數頻繁，連華仔也對他有印象。

之後機緣巧合，山聰面試《歡樂今宵之四大天王模倣大賽》並順利入圍，為演藝路揭開有趣刺激的第一頁：「我同學臨Last Minute陪我坐的士上廣播道，我唱咗兩句就畀人叮，當時仲諗住玩吓咋嘛。點知兩日後真係收到入圍電話，華仔當時見到我都打咗個凸。」

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向來對觀眾相當有心的無綫娛樂新聞台，找來當年山聰與華仔同台合唱《長夜多浪漫》的珍貴片段，當年頗為英俊的山聰，年紀輕輕不但零怯場，且唱歌聲線激似華仔，十分過癮。

及後山聰接獲不少邀請其加入演藝圈的電話，不過遭山聰媽咪以年紀尚輕為由拒絕：「當時我中五都未畢業，之後攤咗一段時間，華仔助手話華仔搵我，當時我仲以為華仔搵我做助手，開心到不得了。」

結果華仔帶山聰見其當時的經理人，並給山聰更大的意外驚喜：「佢話華仔想簽我，我直情呆咗，返去即刻同阿爸阿媽講劉德華要簽我！」

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由歌手轉到演員發展 曾一度轉行

山聰又指其當年做歌手由於實力不算強，故主要賣青春及賣陽光，可惜最終遇上九七金融風暴而結束了僅得四年的歌手生涯：「之後我上咗內地拍劇，亦係我第一次認識伍詠薇。」山聰透露處男劇集作品是《男人四十一頭家》，並笑指當年連撳個門鐘都緊張過人，相當搞笑。

由於當年演技尚未到家，山聰指上完內地拍劇後便再沒演藝工作找上門，為生計，山聰轉行做Part Time Sales及為本地設計師打理店舖，之後雖獲賞識試做Assistant Designer，但由於心繫演藝圈，山聰最終輾轉返回TVB，並轉戰旅遊節目主持：「嗰時我拍好多旅遊節目，幾乎一個月一個Trip。」

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憑《學警狙擊》入屋

當時一直靜待拍劇機會的山聰，憑《情牽百子櫃》「回歸」劇集拍攝，之後2009年再憑《學警狙擊》「左輪」一角成功入屋。

山聰憶述當年被監製黃偉聲睇中經過謂：「有日我光頭同戴住超，去咗七樓同啲監製打招呼，聲哥見到我就同我講話《學警》有個角色好有發揮，我一聽到腦海已有晒造型，就問聲哥可否畀我試吓諗造型，跟住試完後，聲哥話：『就係呢個喇』。因聲哥一個信任，畀咗我好大發揮，嗰時開始有觀眾同監製留意。」