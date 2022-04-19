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【Disney+劇集】韓劇《由零開始愛上你》下周首播　朴柱炫蔡鍾協「打」出愛火花

娛樂 14:34 2022/04/19

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《由零開始愛上你》

浪漫韓劇《由零開始愛上你》（Going To You At A Speed of 493KM）將於本月27日在Disney+首播，講述因一次失誤內疚退出球壇的前精英羽毛球選手朴太陽（朴柱炫飾）為圓夢，重新振作，加入次級職業隊與很有潛質，但只視羽毛球為工作的朴泰俊（蔡鍾協飾）拍檔混合雙打，務求以全盛時期的自己為目標再次奮鬥。

《由零開始愛上你》故事講述：神秘地從高水平競技的羽毛球世界消失3年之後的朴太陽突然重新出現，與她的混雙搭檔朴泰俊一起踏上賽場。

即使是合作伙伴，不過二人性格卻南轅北轍 — 太陽把羽毛球視為生命，對於運動充滿熱情，時隔3年再次拿起羽毛球拍，一直不斷努力，希望能夠重拾過去大勇狀態，打倒三年前全盛時期的自己。

而泰俊只把羽毛球視為工作，令他感到十分厭悶。儘管存在分歧，這對搭檔合作出戰往往屢創佳績，默契漸生，配合得天衣無縫。隨著他們一起訓練的時間越來越多，二人感情開始出現變化，一同朝著夢想前進的同時，亦成為對方最強後盾，浪漫的情愫在他們之間逐漸浮現…

最新影片推介：Edan專訪

朴柱炫曾出演多套熱門劇集，包括《一半的一半》（A Piece of Your Mind）、《喪屍偵探》（Zombie Detective） 與《窺探》（Mouse）等，憑著精湛演技令人留下深刻印象，更獲「怪物新人」的稱號。

蔡鍾協則因演出《薛西弗斯的神話》（Sisyphus: The Myth）一砲而紅，接連參演《無法抗拒的他》（Nevertheless）和《來魔女食堂吧》（The Witch’s Diner），陽光形象更獲廣大網友封為「網路劇朴寶劍」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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