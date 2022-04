【Disney+劇集】韓劇《由零開始愛上你》下周首播　朴柱炫蔡鍾協「打」出愛火花

▲ 《由零開始愛上你》

浪漫韓劇《由零開始愛上你》(Going To You At A Speed of 493KM)將於本月27日在Disney+首播,講述因一次失誤內疚退出球壇的前精英羽毛球選手朴太陽(朴柱炫飾)為圓夢,重新振作,加入次級職業隊與很有潛質,但只視羽毛球為工作的朴泰俊(蔡鍾協飾)拍檔混合雙打,務求以全盛時期的自己為目標再次奮鬥。

《由零開始愛上你》故事講述:神秘地從高水平競技的羽毛球世界消失3年之後的朴太陽突然重新出現,與她的混雙搭檔朴泰俊一起踏上賽場。

即使是合作伙伴,不過二人性格卻南轅北轍 — 太陽把羽毛球視為生命,對於運動充滿熱情,時隔3年再次拿起羽毛球拍,一直不斷努力,希望能夠重拾過去大勇狀態,打倒三年前全盛時期的自己。

而泰俊只把羽毛球視為工作,令他感到十分厭悶。儘管存在分歧,這對搭檔合作出戰往往屢創佳績,默契漸生,配合得天衣無縫。隨著他們一起訓練的時間越來越多,二人感情開始出現變化,一同朝著夢想前進的同時,亦成為對方最強後盾,浪漫的情愫在他們之間逐漸浮現…

朴柱炫曾出演多套熱門劇集,包括《一半的一半》(A Piece of Your Mind)、《喪屍偵探》(Zombie Detective) 與《窺探》(Mouse)等,憑著精湛演技令人留下深刻印象,更獲「怪物新人」的稱號。

蔡鍾協則因演出《薛西弗斯的神話》(Sisyphus: The Myth)一砲而紅,接連參演《無法抗拒的他》(Nevertheless)和《來魔女食堂吧》(The Witch’s Diner),陽光形象更獲廣大網友封為「網路劇朴寶劍」。

