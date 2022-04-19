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【疫苗接種】大班西餅向新界校長會捐100萬　1,000名打針學童將獲派1,000元補貼【附登記詳情】

社會 14:36 2022/04/19

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目前3至11歲人口約64.5%已接種第一針。（資料圖片）

政府正積極推動3至11歲學童接種疫苗，目前3至11歲人口約64.5%已接種第一針，已打兩針則有34.8%。為鼓勵學童盡快打針，大班麵包西餅有限公司向新界校長會捐出100萬，作為「學童防疫物資及書簿費用補貼資助金」。小學及幼稚園學童於指定時間內打針，經登記後可獲補貼1,000元，名額1,000個。

大班麵包西餅及新界校長會表示，學童是其中一個高危群組，復課要乘坐公共交通，校內與老師及同學間接觸互動，會增加感染風險，認為要現時要提高每個人的保護屏障，避免疫情反彈及預防下一波疫情。大班麵包西餅向新界校長會捐助100萬，全香港小學及幼稚園學童於今年3月29日至5月9日打針後，每人可獲1,000元補貼，共有1,000個名額，登記詳情如下：

登記日期：5月10日至5月31日

登記表格連結：https://forms.gle/kdGbKhRpkJuqQT9x5

名額：1,000個，先到先得

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責任編輯：黃悅晴

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