【襲擊少年】16歲少年疑追童黨女友被圍毆迫吃樹葉　17歲男生認罪4人受審

▲ 16歲少年疑爭女友被圍毆迫吃樹葉，17歲男生認罪4人受審。（資料圖片）

16歲少年疑追求童黨成員女友，遭童黨於觀塘後巷毆打後，再被帶至飛鵝山。少年隨後再遭拳打腳踢，拍下裸照，以及逼令吃樹葉。涉案5名童黨被控普通襲擊等2罪，案件今（19日）於區域法院開審。17歲男生於開審前承普通襲擊等兩罪，案情指被告警誡錄影會面中指，他先以女友手機相約事主外出，再由女友帶事主到案發後巷，隨後在場9人對事主拳打腳踢。

5名被告依次為倪俊文（18歲，無業）、17歲黎姓學生、16歲黎姓收銀員、14歲學生及16歲李姓學生，同被控1項普通襲擊罪。控罪指，他們在2020年8月4日在鴻圖道鴻圖樓附近後巷襲擊X。除倪之外，其餘4人另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，指他們同日在飛鵝山襲擊X。17歲次被告今承認2項控罪，其餘被告不認罪，案件開審。

據17歲被告承認之案情指，案發晚上約10時，X收到新結交的鄧姓女子訊息，相約他在觀塘見面，鄧為次被告女友。鄧帶X到金港雀會後巷後，X遭在場10名男子伏擊，包括涉案5名被告。在場男子隨後挾持X登上的士前往飛鵝山，的士司機留意到X上衣破爛，及聽到有男子說從現在起，不要說話。的士司機感到可疑，遂在他們下車離開後報警。

同日晚上約11時半，警員到達飛鵝山飛雲道後發現X與10男1女在場。X遭他們拳打腳踢，更被要求脫光衣服，被在場人士用手提電話拍攝全身裸照。警方檢視在場男子所攜帶的手提電話後，擷取1段約50秒長影片。片段畫面顯示，次被告用手踭擊打X背部，及拳打X頭部。

警方另外取得1段長約12秒鐘的片段，片段畫面顯示，有穿著某品牌運動鞋的人，用腳踢X頭部，次被告在同日被捕時穿著同款運動鞋。次被告於警誡錄影會面中表示，因不滿X追求鄧，故聯同朋友打算對X報復。他先用鄧的手機約X到觀塘區，再由鄧帶X到案發現場。隨後在場9人衝向X拳打腳踢。次被告和鄧站在一旁，沒有動手。

次被告又承認X於飛鵝山被要求自行脫光身上衣服，次被告及其他在場人士舉起手提電話，啟動閃光燈拍攝X裸照，並迫令X做掌上壓及吃樹葉。

聆訊明(20日)續。

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記者：梁錦麟