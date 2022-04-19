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【減肥恩物】預防便秘有助減肥　平民超級食物番薯7大好處

保健美顏 17:34 2022/04/19

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醫生介紹番薯7大好處，有預防便秘、穩定血糖。

番薯營養價值高，是其中一種受歡迎的平民超級食物。台灣泌尿科醫生高銘鴻日前在網上分享番薯的7大好處，以及最佳的食用方式，更傳授了挑選番薯的小貼士。

台灣恩主公醫院泌尿科醫生高銘鴻日前在個人Facebook專頁上分享，番薯營養豐富又便宜，是他經常推介給病人的食物之一，亦非常適合有腸胃問題的人士。他列出了番薯的7大好處：

    點擊圖片放大
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最新影片：

他指出，最佳的煮食番薯方式，是連皮一起蒸來吃，又提醒烤番薯有致癌風險，而水煮則容易流失營養素。此外，雖然番薯的營養價值高，但進食太多容易致肥，建議可將每天的1道正餐主食換成蒸番薯（約手掌大小）即可。

他亦分享了以下幾個挑選番薯的小貼士：

  • 體型飽滿
  • 表皮光滑（皺皺的不新鮮）
  • 無黑色斑點或被蟲蛀食凹洞
  • 注意尖端有無損傷或腐爛
  • 鬚根少、無發芽

內容獲Facebook專頁「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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