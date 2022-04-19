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【復課】徐樂堅指117間小學恢復面授　接獲14宗學童快測陽性呈報

社會 16:38 2022/04/19

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（梁偉榮攝）

本港疫情回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（19日）出席疫情記者會。

徐樂堅表示，有特別呈報平台供學校向中心申報學生狀況，今日共52間本地小學恢復面授，有兩名來自兩間學校的學生測試陽性沒有上學；而國際學校則有65間恢復面授，當中有1名教師，以及12名來自同一間學校的學生快測陽性，均非校内感染。

徐樂堅提醒家長每日為孩子做快測或教導子女做快測、留意子女身體狀況，若有不舒服不要上學、提醒保持個人環境衛生，包括清潔雙手及注意咳嗽禮儀，以及盡快帶子女接種疫苗。

若測試陽性，勿回學校並立即向學校報告；若為密切接觸者亦不應上學，通知學校之餘也要在快測試陽性申報平台呈報。

徐樂堅亦提醒，如出現以下嚴重病徵，應立即前往急症室：
•持續發燒
•呼吸困難
•嘴唇發紫
•心口痛
•心跳加速
•神智突然轉變或模糊
•抽筋跡象
•持續不能飲食或嘔吐

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記者：黃小冰

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傳染病 衞生防護中心 衞生署 疫情 何婉霞

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