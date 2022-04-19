【康復者平台】 今日起發出隔離令附康復紀錄二維碼　康復起計半年內有效

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本港疫情回落，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（19日）出席疫情記者會。

徐樂堅表示，康復者可用相關的證明或「康復紀錄二維碼」當作疫苗通行證，市民亦可以「智方便」領取二維碼。而今日開始發出的隔離令會附有「康復紀錄二維碼」，此二維碼只在康復日期起計180天內有效。網址：【按此】

他又說，康復者在康復後28日已可打針，如康復前已打兩針，在「康復紀錄二維碼」失效後，只要透過「智方便」或「醫健通」應用程序重新下載包含康復身份的疫苗接種紀錄二維碼，以進行需要「疫苗通行證」的處所。

他續指，康復者可在直至6月30日為止的過渡期內，繼續使用康復或感染證明進行「疫苗通行證」處所，包括出院文件、確診的電子或紙本紀錄、當局發出的隔離令、其他由政府或醫管局發出的康復紀錄，但不包括快測陽性的相片。

在過渡期後，康復者必須使用「康復紀錄二維碼」或按「疫苗通行證」的相關要求打針，及使用相關證明進入「疫苗通行證」處所。他又提醒市民，即使曾染疫亦可以接種新冠疫苗，可根據年齡，按疫苗通行證的要求打針。

副政府資訊科技總監黃志光表示，「康復紀錄二維碼」的使用方法與電子針卡一樣，相信市民不會對使用方面感到陌生。近日確診而康復人士可透過電子平台下載「康復紀錄二維碼」加入安心出行，代替針卡；而曾已打針的人士，亦可下載包含康復身份的疫苗接種紀錄二維碼。

「安心出行」應用程序亦已推出新版本，新增支援新冠病毒病康復紀錄，並支援顯示電子針卡，包括醫學豁免證明書及康復紀錄是否符合疫苗通行證的要求，同時加入撤銷場所功能，防止程式進入已撤銷的場所。步驟即看：【下一頁】

黃志光指出，如有關打針的紀錄「康復紀錄二維碼」已不符合「疫苗通行證」要求，其外框會由藍色（符合）變為紅色（不符合）。不過，為精簡版本，即使市民已打四針疫苗，也只會顯示最近所打的三針疫苗紀錄，因其已符合第三階段的「疫苗通行證」。

為方便有關處所作「疫苗通行證」的驗證，系統已可辨識「康復紀錄二維碼」，也加入了自動檢測的更新功能，以定期更新該系統的最新版本。此外，APP亦加入「登記」的功能，協助當局準確得知同一處所有多少部手機在用這個掃瞄功能。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩