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【死亡個案】33歲男子免疫力不足發燒肚瀉入院　曾深切治療用強心藥昨不治

社會 16:53 2022/04/19

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

本港疫情回落，今（19日）增600宗確診。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

歐家榮表示，死亡個案方面，公立醫院再多17宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,963宗，呈報個案的病死率約為0.76%。

何婉霞表示，現時共8438人留醫；過去24小時新增4名病人情況危殆 、2人情況嚴重，目前有50名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月18日）有16名染疫病人死亡，涉8男8女，介乎33至97歲，4人來自院舍。新增死亡個案中10人無打針、3人打一針，3人已打兩針，65歲以上有13位，名較年輕離世病人詳情如下：

  • 33歲男，有濫藥史，且有嚴重免疫力不足，入院時有發燒及肚瀉，同時血壓低，院方已為病人注射強心藥，並在深切治療部急救治療，有使用抗病毒藥和抗生素以減少細菌感染，但病人情況轉差，使用呼吸機協助也在不幸在昨日離世。
  • 52歲男: 患癌症並擴散到腦部
  • 58男：癌症復發，屬高危險人士，入院治理後來離世

醫管局員工方面，目前共21,915人染疫，其中20,916人已復工。

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記者：黃小冰

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