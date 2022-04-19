【輸入個案】15歲男生澳洲抵港12日後檢出陽性　衞生防護中心料屬復陽個案

本港疫情回落，今（19日）增600宗確診。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

歐家榮表示，11輸入個案中，有一宗在完成酒店檢疫後樣本檢測陽性，涉及一名15歲數男學生，4月6日與家人乘搭CX100航班由澳洲抵港，7日酒店檢疫期間核酸及快測均陰性，不過患者在抵港第12日在社區檢測中心檢測呈陽性，其沒有病症，CT值為36及39，即病毒量極低，而父母樣本化驗也呈陽性。與患者同層及同時段入住的人士均確診個案，可排除在酒店受感染，初步相信是復陽個案。

歐家榮指，患者已接種兩針疫苗，同航班上亦有兩個案檢測陽性，惟與患者不同機艙，故關係不大，但會做追蹤工作及安排同住家人會檢疫和隔離。

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記者：黃小冰