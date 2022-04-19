【第五波疫情】今日新增600宗確診及陽性個案　連續5天回落至千宗以下【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

第五波疫情確診回落，本周將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）出席記者會交代最新疫情狀況。

【16:49】

今日新增600宗確診及陽性個案，其中320宗核酸檢測個案，包括73宗醫管局、56宗化驗所、191宗私人診所。280宗屬快速檢測陽性呈報。有11宗屬輸入個案。

【16:38】今日接獲14宗學童陽性呈報

徐樂堅指，今日有52間本地小學及65間國際學校復課，衞生署收到2間學校各呈報有1名學生在上學前快測呈陽性，以及國際學校有1名老師及12名學生上學前快測呈陽性，他們今日均沒有上學。

【16:35】有170名私家醫生獲發口服新冠藥

至今大概有170位私家醫生已向醫管局申請新冠口服藥，當局會盡快整理名單，稍後公布。

【16:30】

徐樂堅表示，今日有部分小學已復課，他提醒家長每日為學童快測，家長應留意子女健康情況，提醒學童注意個人衛生，有任何不舒服就不要返學，若仍未接種疫苗應該盡快去接種疫苗。

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責任編輯：TOPick港聞組