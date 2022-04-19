  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 16:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】今日新增600宗確診及陽性個案　連續5天回落至千宗以下【不斷更新】

社會 16:50 2022/04/19

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（梁偉榮攝）

第五波疫情確診回落，本周將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）出席記者會交代最新疫情狀況。

【16:49】

今日新增600宗確診及陽性個案，其中320宗核酸檢測個案，包括73宗醫管局、56宗化驗所、191宗私人診所。280宗屬快速檢測陽性呈報。有11宗屬輸入個案。

【16:38】今日接獲14宗學童陽性呈報

徐樂堅指，今日有52間本地小學及65間國際學校復課，衞生署收到2間學校各呈報有1名學生在上學前快測呈陽性，以及國際學校有1名老師及12名學生上學前快測呈陽性，他們今日均沒有上學。

【16:35】有170名私家醫生獲發口服新冠藥

至今大概有170位私家醫生已向醫管局申請新冠口服藥，當局會盡快整理名單，稍後公布。

【16:30】

徐樂堅表示，今日有部分小學已復課，他提醒家長每日為學童快測，家長應留意子女健康情況，提醒學童注意個人衛生，有任何不舒服就不要返學，若仍未接種疫苗應該盡快去接種疫苗。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安　中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【死亡個案】再增17名染疫者離世　死亡率為0.76%
今日 16:53
【死亡個案】再增17名染疫者離世　死亡率為0.76%
【康復者平台】 今日起發出隔離令附康復紀錄二維碼　康復起計半年內有效
今日 16:46
【康復者平台】 今日起發出隔離令附康復紀錄二維碼　康復起計半年內有效
【復課】徐樂堅指117間小學恢復面授　接獲14宗學童快測陽性呈報
今日 16:38
【復課】徐樂堅指117間小學恢復面授　接獲14宗學童快測陽性呈報

你可能感興趣

【死亡個案】再增17名染疫者離世　死亡率為0.76%
今日 16:53
【死亡個案】再增17名染疫者離世　死亡率為0.76%
【康復者平台】 今日起發出隔離令附康復紀錄二維碼　康復起計半年內有效
今日 16:46
【康復者平台】 今日起發出隔離令附康復紀錄二維碼　康復起計半年內有效
【復課】徐樂堅指117間小學恢復面授　接獲14宗學童快測陽性呈報
今日 16:38
【復課】徐樂堅指117間小學恢復面授　接獲14宗學童快測陽性呈報
疫情 防疫措施 衞生防護中心 衞生署 香港 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
14:52 2022/04/18
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心
15:52 2022/04/18
【食用安全】進食超市著名瑞士卷咬崩牙 網民怒揭內藏3顆假牙︰太噁心
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富
22:21 2022/04/18
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富