【港區國安法】施政報告倡訂立網絡安全法　政府料下半年展開公眾諮詢

▲ 副政府資訊科技總監黃志光。（立法會直播）

政府在施政報告提出，訂立《網絡安全法》。副政府資訊科技總監黃志光在立法會一個委員會上透露，當局正進行立法準備工作，預計今年下半年向立法會提交文件，並進行公眾諮詢。

黃志光在立法會資訊科技及廣播事務委員會上表示，當局目前已整理國內及國外的法例，希望可以透過立法形式，清晰界定一些重要基礎設施營運者的網絡安全責任，加強保障本港網絡系統和重要基礎設施。

他續指，保安局預計今年內有文件提交予立法會，希望可以展開諮詢及立法前的公眾諮詢工作，預計今年下半年向立法會提交文件。

他又提到，法律改革委員會正研究加強電腦罪行相關法例，當局會留待研究完成後再作跟進，但目前暫未有時間表。

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責任編輯：胡偉明