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【消費券1萬】網傳電子交易遭扣多錢　八達通服務站今起可查累積消費額【附步驟】

社會 15:44 2022/04/19

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

近日有網上消息稱，有客人使用八達通購買一份報紙時，被誤扣1,000元，變成購買100份報紙；向店方反映後，獲便利店退回現金。

為了讓市民掌握消費券的使用情況，八達通宣布，市民今（19日）起可於八達通服務站拍卡查閱消費券「合資格消費」累積總額。

有網上消息稱，有客人日前於便利店用八達通買報紙，但被誤招1,000元購買100份報紙，最終獲退款。（網上圖片）

八達通指，市民只須在位於港鐵站或商場内的八達通服務站點選「查閱2022消費券紀錄」，並按指示拍卡， 便可看到其新一輪2022年消費券摘要。

當中包括「合資格消費」累積總額、消費券第一期4,000元及第二期1,000元的已領取總額，以及領取紀錄詳情。 

另外，市民亦可透過八達通App、八達通消費券網站、 或致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5500查詢消費券領取及消費紀錄。 

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責任編輯：黃小冰

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