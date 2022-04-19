【第五波疫情】徐樂堅：如復活節假有人流傳播風險　需3至5日後才見轉變

▲ （ 梁偉榮攝）

第五波疫情確診回落，本周將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）出席記者會交代最新疫情狀況。

今日新增600宗確診及陽性個案，徐樂堅表示，鑑於Omicron的潛伏期是3至5天，疫情會於傳播後3至5天會有升幅，故如復活節假有人流傳播風險，料需3至5日後才可以看到轉變。他說，如比較今日與昨日的確診個案相差13宗，即相差是非常輕微，認為仍要觀察多幾天，亦會留意復課後學校的情況。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩