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【第五波疫情】徐樂堅：如復活節假有人流傳播風險　需3至5日後才見轉變

社會 17:13 2022/04/19

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（ 梁偉榮攝）

第五波疫情確診回落，本周將逐步放寬防疫措施。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（19日）出席記者會交代最新疫情狀況。

今日新增600宗確診及陽性個案，徐樂堅表示，鑑於Omicron的潛伏期是3至5天，疫情會於傳播後3至5天會有升幅，故如復活節假有人流傳播風險，料需3至5日後才可以看到轉變。他說，如比較今日與昨日的確診個案相差13宗，即相差是非常輕微，認為仍要觀察多幾天，亦會留意復課後學校的情況。

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責任編輯：郭詩詩

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