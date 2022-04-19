【疫苗通行證】安心出行更新支援豁免證明書及康復紀錄　同一裝置5分鐘內掃兩次系統會提示

▲ 安心出行程序有更新。（資料圖片）

第五波疫情趨於平穩，政府公佈將在4月21日起分階段慢慢放寬社交距離措施，包括晚市可以堂食等。為了配合「疫苗通行證」，「安心出行」已推出新版本，新增支援新冠病毒病康復紀錄，並支援顯示電子針卡（包括醫學豁免證明書及康復紀錄）是否符合疫苗通行證的要求，同時加入撤銷場所功能，防止程式進入已撤銷的場所。另外，如果同一裝置在5分鐘內掃描相同二維碼兩次或以上，系統將發出提示音。

疫苗通行證容許新冠病人在康復後6個月內，不用額外接種疫苗。政府今日向業界講解時表示，「安心出行」應用程式已經更新，容許用戶可以掃瞄康復者二維碼， 就可以成功顯示加密二維碼出入需要「疫苗通行證」的場所。不過，康復者需要先自行在政府網頁取得電子康復紀錄或經「醫健通」，先取得相關的康復者二維碼。康復記錄二維碼在康復日期起計180天內有效，康復者在此期間，可只需要攜帶及/或廚師康復記錄二維碼就可以進入相關處所。

此外，新版也增強對新冠疫苗接種紀錄二維碼的支援，及增強電子針卡捷徑，令用戶可透過該功能加入疫苗接種紀錄。最後，新版也改善感染風險通知的標題。另外，早前商戶使用的管理裝置也有相應改善，可以使用像素較高的後置攝像頭掃顧客的針卡。

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記者：袁澍