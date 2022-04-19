【復課】青年會小學學生須填快測紀錄表　校長指今日僅零星學生未能出示相關紀錄

▲ 校方於校門前檢查學生快測紀錄。（青年會小學提供）

全港小學今日（19日）起陸續復課，位於天水圍的中華基督教青年會小學高小生今日回校上面授課，學生須在手冊上紀錄表確認快速檢測呈陰性。校長程志祥形容檢查過程順利，近350名回校學生中僅3人未能出示紀錄。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今早亦表示，學校亦會信任學生記錄的檢測結果屬真實，不會主動複檢；而葵青區佛教林炳炎紀念學校則要學生將檢測棒帶回校，供教職員檢查後棄置於垃圾箱，詳情即看：【下一頁】

中華基督教青年會小學小四至小六的學生今起可回校上課，而小一至小三將於下周一恢復面授課。該校要求學生在手冊上記錄快測呈陰性，在進入校門前供教職員檢查。校長程志祥笑言「駐重兵」，今早安排4名教師在校門當值，過程順利，學生亦不用排隊等候。

程志祥指，今早有3名學生未能出示紀錄，其中一人屬插班生，首日上學未完成快測，由家長在醫療室為他檢測；另外2人則已成快測但沒有記錄，校方已即時致電他們的家長核實結果。程志祥指出，校方上周已去信及致電家長解釋快測安排，今日未有收到家長反映指實行上有困難。

程志祥又說，學生對於復課感到開心，甚至有同學於校舍開放前，在校門外排隊等候。他說，今早首2節課着重學生的情緒支援，讓他們可重新適應校園生活，課上有校長及家教會打氣環節，亦有讓學生抒發情緒的繪畫活動及感恩環節。

▲ 校方安排打氣環節。（青年會小學提供）

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記者：黃悅晴