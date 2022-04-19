【保護兒童】社署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會　冀明年3月完成檢討

▲ 社會福利署署長梁松泰。（資料圖片）

社會福利署今日（19日）宣布成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，全面檢視兒童住宿照顧及相關服務的監管，並提出改善措施。委員會由社署署長領導，委員包括立法會議員、兒童事務專家、具相關經驗的福利機構代表、醫療及法律界的專家和商界代表等。如社福界的議員狄志遠，還有工聯會的議員鄧家彪、新民黨的陳家珮，另外亦有防止虐待兒童會黃翠玲、以及註冊社工、醫生等。另外，勞工及福利局代表和香港警務處代表都是當然委員。



社署發言人說，鑑於較早時有兒童院舍發生懷疑虐待兒童事件引起公眾廣泛關注，政府已即時採取連串跟進行動，確保相關院舍的運作符合服務質素的要求，令接受服務的兒童得到適切的照顧。為加強監管和提升服務質素，社署已按「優化整筆撥款津助制度檢討報告」中有關提升津助服務質素的建議，優先開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作。



委員會由社署署長領導，委員包括立法會議員、兒童事務專家、具相關經驗的福利機構代表、醫療及法律界的專家和商界代表等。有關的委員名單:

▲ 兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會委員名單。（政府新聞處網頁截圖）





委員會的工作範圍如下包括檢視現時的兒童住宿照顧及相關服務、各類服務之間的銜接及服務監管；確定需要改善的地方並制訂可行的改善措施；及就檢討內容提出具體建議。



發言人指，委員會的檢討工作由今年4月展開，預計於2023年3月完成。在完成檢討工作後，委員會會向兒童事務委員會及立法會福利事務委員會報告檢討結果。

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記者：袁澍