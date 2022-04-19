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【恢復服務】賽馬會周四起重開投注站　電話投注則4月24日起逐步恢復

社會 16:15 2022/04/19

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賽馬會周四起重新開放場外投注處，電話投注服務則4月24日起逐步恢復。（資料圖片）

疫情漸趨緩和，下周將逐步放寬社交距離措施，香港賽馬會今日（19日）宣布將由4月21日起重新開放場外投注處；電話投注服務則將由4月24日起逐步恢復。
 
場外投注處於非日馬賽事日由中午12時至下午6時開放；於日馬賽事日則不會開放。場外投注處會提供投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及投注戶口管理的服務，但不會提供投注服務及自助售票機服務，也不會於場內顯示賠率及投注資訊。


 
所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證的接種要求，並根據疫苗通行證指示的要求於進入場外投注處前使用手機掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

至於電話投注服務，於4月24日及4月27日舉行的賽馬日，將提供電話投注的快線及特快投注服務；而由5月1日起舉行的賽馬日，電話投注的所有熱線服務將會恢復。

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責任編輯：李榮忠

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