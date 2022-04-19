【著數優惠】Mini Friday限時優惠　身分證中三個字享免費午市或晚市套餐

▲ Mini Friday推免費午市或晚市套餐優惠。（圖片由Mini Friday提供）

相隔三個月，全線分店的西式餐廳「Mini Friday」終於回歸，為慶祝分店重啟，Mini Friday現推出重啟限時優惠，答謝顧客一直以來的支持，以最抵優惠回饋香港人！凡顧客身分證英文姓名具備「B，A，C，K」三個英文字母，落單前出示有效身分證皆可獲得免費午市或晚市套餐一份，如具備一個英文字母，亦可享有午市套餐或晚市套餐8折。

▲ （圖片由Mini Friday提供）

獲贈送午市或晚市套餐一客

為配合全線分店重啟，於2022年4月21日至5月5日期間，凡於Mini Friday任何分店消費，落單前讚好 「Mini Friday」FaceBook專頁及分享指定帖文，顧客只要身份證英文姓名內同時具備「B，A，C，K」三個英文字母，即可享用免費午市或晚市套餐一份，姓名內含「B，A，C，K」其中一個英文字母，亦可享午市套餐或晚市套餐8折！

午市優惠適用於星期一至日，晚市優惠適用於星期日至四（公眾假期除外）。

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Mini Friday表示主打多元化西餐，菜式保留異國風味之餘，亦切合港人口味，三間分店有多款主菜、飯或意粉可供選擇，主食包括各國名菜，香草燒法國春雞、美式BBQ豬肋排軟嫩多汁、及打卡之選的火焰脆豬手，上菜時現場點火！飯或意粉也有不同款式，包括日本南瓜野菌露荀闊條麵、龍蝦西班牙海鮮飯、意式肉醬薯仔粉糰，更有DIY PASTA自選配料。

餐廳指DIY PASTA只需$158即可自選意粉、田園沙律、是日餐湯及餐飲，6款醬汁、5款配料及5款意粉任供選擇， 追加龍蝦、帶子、煙鴨胸、雜海鮮等配料由$20至上48不等，另外加$1即可換購是日甜品，配出自己的最愛！

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旺角店

地址：旺角西洋菜南街2A-2H號銀城廣場9樓全層

訂座電話：3705 9125

觀塘店

地址：觀塘興業街4號 The Wave 3樓

訂座電話：3705 9174

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣廣埸二期6樓

訂座電話：28620610

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責任編輯：蕭雅文