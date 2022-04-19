【抗疫支援】城大團隊研發DIY負壓空氣盾　用家可自主安裝防交叉感染

▲ 城大建築學及土木工程學系師生合力研發便捷型DIY負壓空氣盾改善院舍空氣質素。（資料圖片）

城大建築學及土木工程學系師生合力研發便捷型DIY負壓空氣盾改善院舍空氣質素，期望可讓染疫長者在送院前使用儀器，減低感染院舍內其他長者的風險。領導研究的城大教授表示，DIY製成的負壓空氣盾成本低而效益高，冀「老吾老以及人之老」，設計不單惠及香港老人，亦可推展至第三世界。亦有參與學生表示，這是他們首個投入實際使用的設計，感恩能加入計劃。

領導研究的教授表示，負壓空氣盾主要以紙板、鋁管、膠紙及空氣清新機等材料製作，均為市面上常見材料，容易於網上或五金舖找到，整體成本約2,500元。負壓空氣盾原理主要是讓染疫長者上半身躺進紙板圍成的紙箱內，呼出空氣經鋁管送到空氣清新機。在院舍出現爆發初期，職員可立即搭建臨時設施，讓染疫長者在較舒適的環境下等待救護車送院，同時防止病毒擴散。

有參與計劃的學生指，靈感源於2003年沙士爆發，大量院舍染疫長者不能即時獲隔離，令他們在院舍或家中交叉感染，致病情不斷惡化，故希望設計一款以常見材料自製的家居隔離設施，可讓患者及其家人自行安裝。為設計貼合用家體驗，團隊與老人院合作，考察院舍環境並為空氣盾設計作出改動，包括用家的活動空間、配合周圍環境及防火設計等。亦有學生表示，這是他們首個投入實際使用的設計，要嘗試在用家感受和實用性上取得平衡，期望所有人都能利用設計，將簡單材料改裝為防疫設施，感恩能參與計劃。

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記者：黃穎津