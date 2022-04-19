【HBO劇集】《空中小姐》第二季與美國同步播　莎朗史東登場與姬莉戈高鬥戲

▲ 《空中小姐》推出第二季。

HBO原創黑色驚悚喜劇《空中小姐》（The Flight Attendant）首季播出後大獲好評，第二季將於4月21日在Now TV HBO GO首播兩集，與美國同步播放。新季度將有曾獲金球獎和艾美獎的莎朗史東（Sharon Stone）登場，與《冏男大爆炸》女星姬莉戈高（Kaley Cuoco）合演一對關係疏離的母女。

而第三及第四集將於4月28日上架，隨後於每周四更新一集，直到5月26日播出結局篇，節目與美國同步播放。

▲ 《空中小姐》第二季後日在Now TV HBO GO首播兩集。

改編自Chris Bohjalian同名小說的《空中小姐》，在第二季將有更多轉折與意想不到的劇情。

上季有著酗酒問題的Cassie Bowden（姬莉戈高飾），在洛杉磯過著一生中最清醒的生活，繼續當空姐的她，亦兼職為CIA效力。在一次執行海外任務時，無意中目睹一宗謀殺案，令她再次捲入一場跨國陰謀，她亦從中看到更多面的自己。

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莎朗史東登場

首季度故事節奏快而緊湊，充滿懸疑感的同時亦有不少笑位，還有女主角與父親之間的問題與矛盾，可謂笑中有淚。而今季就輪到她母親Lisa Bowden（莎朗史東飾演）上場。

兩母女的關係疏離，甚至因女兒的酗酒問題而彼此存生矛盾，並且希望與女兒離得越遠越好。Lisa Bowden的出現，將有助觀眾理解甚麼導致Cassie Bowden必須藉助酒精麻痺自我的成長創傷。

在劇中莎朗史東與姬莉戈高關係緊張，但在劇外就相處融合。早前在公佈莎朗史東將飾演Lisa Bowden一角後，Kaley Cuoco在Instagram發佈她與莎朗史東的合照，並寫下「媽媽我愛你」，亦不忘幽默表示：「自己到底過著什麼樣的生活？」可謂完全投入角色裡面。

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