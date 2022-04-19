【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」

▲ 某公司全體同事進食「假鱈魚」致肛門「漏油」；專家教分辨真鱈魚方法。

鱈魚在料理中為受歡迎食材，但誤食假「鱈魚」可導致嚴重腹瀉。近日有網民發文，指有離職同事回公司探班，自製了日式料理「西京燒」請公司同事吃，結果發現所用料竟是不宜食用的油魚（Oilfish），導致全公司同事肛門「漏油」。

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為報復上司及同事

據該網民懷疑稱，前同事用油魚製西京燒，是為報復任職時與自己不和的上司及同事，但卻殃及了其他無辜人士。所有有份進食西京燒的人都跑到廁所排油，包括該網民也是剛進食不久就發現自己肛門有液體排出，進廁所發現是「漏油」；而整間辦公室都彌漫臭油味。甚至主要被針對的上司因吃了三塊，「漏油」情況更是嚴重，油全滲入櫈上的軟墊，整張櫈都濕透。

油魚、鱈魚、銀鱈魚大不同

根據食安中心資料，常見引致排油腹瀉的油魚包括2種：

棘鱗蛇鯖

異鱗蛇鯖

油魚内含蠟酯，不會因解凍或烹煮過程而分解，食後在人體中難以消化，囤積在直腸。部份人進食後會腹瀉、腸胃痙攣等。一般在進食30分鐘至36小時內出現症狀，大多於2日內痊癒。

另外，消委會指，由於油魚切開後是以魚扒或魚塊的形式出售，故消費者可從標籤和食物牌資料去認知這類魚。如是油魚，標籤上應寫「蠟油魚」或「Oilfish」，不可用其他俗名。若只標籤「鱈魚」而未附魚類的學名或其他資料，便應向店方查詢清楚後才購買。

TOPick亦曾訪問香港魚類學會會長莊棣華，了解如何分辨真正的鱈魚。他表示，鱈魚魚皮有一截是黑色，但近肚位置是銀白色。另東森新聞也有指油魚皮薄、沒彈性，魚骨較小。

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責任編輯：羅嘉欣