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【校外淋液體】小學女生學校外被淋液體　3人否認普通襲擊開審

社會 16:57 2022/04/19

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被告陳效智。 （陳靜儀攝）

小學女生於校外遭人淋潑橙色液體，3名涉案男子被警方拘捕，被控普通襲擊等罪。3名被告否認控罪，案件今（19日）於區域法院開審。控方指，閉路電視片段顯示3名被告互相認識，事前曾聚在一起，再分頭行事。

3名被告依次為李培耀（27歲，倉務員）、張富傑（31歲）及陳效智（45歲），均報稱無業。3人同被控1項普通襲擊罪，控罪指，他們於2020年10月22日，在沙田大圍1間小學外襲擊女童Ｘ。

李另被控1項有意圖而導致身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪。控罪指，李於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，意圖使X外祖父身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致其身體受嚴重傷害，及於同日同地襲擊X的母親。

被告張富傑。（陳靜儀攝）

控方開案陳詞指，X的鍾姓外祖父跟某些內地人士曾就追討公司欠債而發生糾紛。2020年9月30日上午，鍾與妻女行經火炭禾寮坑時，遭李及2名男子攔截，李向鍾確認身份後，隨即拳打鍾的胸口致倒地。

隨後李和該2名男子上前用腳踢並踩向鍾的肋骨及腹部，李對鍾說他應該知道自己做過甚麼。鍾的女兒隨後質問李，李指與她無關，再用手推她的左肩一下後，便與另外2名男子離去。鍾送院治理，證實肋骨骨折。

及至10月22日，3名被告於X就讀的小學外徘徊，陳隨後進入麥當勞，向店員取紙杯。不久，李手持白色物體進入街市洗手間。3人再聚後，張走到小學校門前，待X從校巴步向學校時，從後將紙杯內的紅或橙色液體潑向X。

控方指，校巴司機追趕張及將張捉着。此時，在附近徘徊的李與另1名男子嘗試阻檔司機，質問他為何襲擊張，張乘機逃走。X其後送院，發現其左下肢有紅色液體污漬，3人最終被捕。閉路電視片段顯示，3名被告互相認識，事發前曾聚在一起，再分頭行事。

聆訊明（20日）續。

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記者：梁錦麟

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